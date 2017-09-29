Раненый при нападении мужчины на Урале находится в удовлетворительном состоянии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Врачи оценивают как удовлетворительное состояние мужчины, пострадавшего при нападении неизвестного с ножом в поселке Шамары Шалинского городского округа Свердловской области. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в Шалинской центральной городской больнице.
"В настоящее время он в отделении хирургии. Состояние его удовлетворительное. У него непроникающая колото-резаная рана грудной клетки. Это мужчина, ему 43 года", - отметил собеседник агентства.
Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил ТАСС, что 28 сентября из-за нападения неизвестного мужчины с ножом погибли четыре человека, еще один был госпитализирован.
ТАСС пока не располагает официальными комментариями правоохранительных органов.