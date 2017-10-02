Полиция возбудила дело против жительницы Урала, "заминировавшей" хостел

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело в отношении девушки, подозреваемой в двух ложных сообщениях о минировании хостела в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

"Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 15 УМВД России по Екатеринбургу задержали гражданку, подозреваемую в совершении двух заведомо ложных сообщений об акте терроризма. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Ложное сообщение об акте терроризма". Максимальная санкция данной статьи - лишения свободы на три года", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, первое сообщение о якобы минировании хостела поступило в ночь на 1 октября. "Подозреваемая сообщила о том, что здание хостела, расположенного на улице Донбасской в Орджоникидзевском районе города, вскоре взорвется. В ходе осмотра предметов, которые представляли бы опасность для граждан, обнаружено не было. Утром 1 октября проверочным мероприятиям был дан отбой, 250 эвакуированных за пределы периметра безопасности постояльцев хостела смогли вернуться в свои номера", - уточнили в пресс-службе.

Второе сообщение о якобы минировании хостела от подозреваемой поступило днем 1 октября. "Было установлено, что звонок был совершен из находящегося по соседству девятиэтажного общежития. Сыщики выяснили личность предполагаемого лжеминера - ей оказалась местная жительница 1987 года рождения, которая призналась в своей причастности к обоим ложным сообщениям, пояснив, что таким образом она хотела отомстить полицейским, которые недавно привлекли к ответственности ее подругу за административное правонарушение", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ГУ МВД по Свердловской области возбудило три уголовных дела по факту поступления 150 ложных сообщений о минировании ряда зданий, в том числе резиденции губернатора и приемной председателя партии "Единая Россия", председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.