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Мединский рассмотрит возможность федерального финансирования проекта "Эрмитаж-Урал"

Новости Урала
16 октября, 17:59 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 16, октября. /ТАСС

По мнению министра, проект должен быть реализован "как минимум на троих - город, область, федерация"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский готов рассмотреть возможность федерального финансирования строительства культурно-просветительского центра "Эрмитаж-Урал" в Екатеринбурге. Об этом он сообщил в понедельник на встрече с работниками культуры Свердловской области.

"Я готов к этой теме вернуться. Разговоров, действительно, много. Я за то, чтобы появился филиал Эрмитажа", - сказал Мединский.

Он отметил, что на решение Минкультуры РФ могут повлиять три условия. "Это должно быть ваше учреждение, мы содержать его не будем. Во-вторых, проект должен быть реализован как минимум на троих - город, область, федерация. Я не видел пока проекта ни в каком виде. Вы меня, пожалуйста, убедите, за что федерация должна софинансировать, убедите - будем смотреть", - добавил Мединский.

Ранее ТАСС со ссылкой на министра культуры Свердловской области Светлану Учайкину сообщал, что строительство уральского филиала Эрмитажа начнется в 2018 году, проект утвержден, региональные власти запланировали средства на его реализацию и в настоящее время ждут финансовой поддержки со стороны федерального бюджета.

О проекте "Эрмитаж-Урал"

Екатеринбург планирует открыть уральский филиал Эрмитажа в 2019 году. Он разместится в двух зданиях в центре города: в доме № 11 на улице Вайнера будут проходить экспозиции, а на улице Вайнера, 16, разместятся фондохранилище, реставрационные мастерские, классы для проведения лекций. Общая площадь зданий - 6,4 тыс. кв. м, смета на строительство и оснащение центра - более 576 млн рублей. В бюджете Свердловской области на 2018 год планируется заложить 170 миллионов.

С южной стороны музея строители возведут пристройку, оборудуют новую входную группу, а специалисты музея организуют дополнительные выставочные пространства. Проектировщики также предусмотрели доступ посетителей в уникальное помещение - мансарду здания, в которой будет размещен мемориальный зал культурно-просветительного центра "Эрмитаж-Урал".

Екатеринбург занимает особое место в истории Государственного Эрмитажа. В июле 1941 года из Ленинграда в Свердловск двумя эшелонами были эвакуированы 1,118 млн экспонатов из коллекции музея. В здании Свердловской картинной галереи они бережно хранились на протяжении всей Великой Отечественной войны. В октябре 1945 года ценности были возвращены в Ленинград, однако в 1947 году в благодарность за сохранение коллекции Свердловску были подарены более 200 спасенных предметов.

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