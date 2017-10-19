Суд оставил под стражей до 29 ноября экс-главу администрации Челябинска

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ЧЕЛЯБИНСК, 19 октября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Челябинский областной суд в четверг оставил без удовлетворения жалобу адвоката на арест бывшего главы администрации Челябинска Сергея Давыдова, обвиняемого в мошенничестве. Он останется под стражей до 29 ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе инстанции.
"Сегодня Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке материалы досудебного производства в отношении Сергея Давыдова и оставил без изменения меру пресечения, избранную постановлением Центрального районного суда, в виде содержания под стражей сроком на два месяца, то есть до 29 ноября 2017 года. Постановление в областной суд обжаловал один из адвокатов обвиняемого. Он просил изменить избранную меру на домашний арест или залог до 5 млн рублей", - уточнили в пресс-службе.
Как сообщалось, Давыдов был помещен под стражу 30 сентября 2017 года. Он является фигурантом уголовного дела, которое возбудило управление ФСБ по Челябинской области по факту хищения в 2012-2015 гг. денежных средств в особо крупном размере у муниципального предприятия Челябинска. Сумма похищенных денег не называется.
55-летний Давыдов возглавлял администрацию Челябинска в 2010-2014 гг. С 2005 года, когда главой Челябинска был Михаил Юревич, Давыдов работал его первым заместителем. А до этого - прокурором Челябинска и районным прокурором.