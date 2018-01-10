Для помощи жильцам дома в Тюмени, где произошел пожар, открыли благотворительный счет

ТЮМЕНЬ, 10 января. /ТАСС/. Региональный социально-реабилитационный центр "Семья" открыл благотворительный счет для оказания помощи пострадавшим 8 января от пожара в девятиэтажном жилом доме в Тюмени. Кроме того, материальная помощь жильцам будет оказана из бюджета региона, сообщили в среду в департаменте социального развития Тюменской области.

"Тюменцы могут поддержать пострадавших от пожара, перечислив денежные средства на официальный благотворительный счет, открытый центром "Семья". Для пострадавших центр принимает вещи и продукты питания. Также попавшим в трудную жизненную ситуацию в связи с пожаром в оперативном порядке будет оказана материальная помощь из бюджета области, размер помощи будет определен с учетом понесенного ущерба", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, 37 жильцов дома, в том числе пятеро детей, заселены в гостиницу "Колос", остальные - 146 человек - размещены у родственников.

Вечером 8 января в девятиэтажном жилом доме в Тюмени произошел пожар, пламя распространилось на крышу здания. Общая площадь пожара достигла 1,5 тыс. квадратных метров, огнем повреждены 43 квартиры, фасад с первого по девятый этажи и кровля по всей площади здания. В результате происшествия один человек погиб, еще один пострадал. По факту ЧП возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога.

Ранее заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов сообщил журналистам, что принято решение о введении по многоквартирному дому зоны вероятной ЧС, что позволит субсидировать работы по восстановлению здания. До возвращения жильцов в свои квартиры сотрудники полиции обеспечат охрану дома. По словам Перевалова, дом планируют восстановить в течение 2018 года, из городского бюджета будут выделены средства на его восстановление, а также на покрытие расходов на временное жилье. Размер единовременной выплаты из бюджета области составит до 50 тыс. рублей, дальнейшие выплаты будут зависеть от нанесенного ущерба.