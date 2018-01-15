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Врачи впервые вживили пациентке с раком поджелудочной железы источники радиоактивного йода

Новости Урала
15 января, 14:54 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 15, января. /ТАСС

По словам медиков, проведенная операция - это больше паллиативная помощь, которая позволяют существенно снизить болевой синдром

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ТЮМЕНЬ, 15 января. /ТАСС/. Медики впервые в мире имплантировали пациентке с раком поджелудочной железы источники радиоактивного йода. Операция проведена в тюменском многопрофильном клиническом медицинском центре "Медицинский город", сообщили в понедельник в пресс-службе учреждения.

"В Тюмени впервые в мировой практике была проведена уникальная операция: имплантация радиоактивных источников йода через брюшную стенку. Эта методика предназначена для лечения злокачественных новообразований поджелудочной железы. Операцию провел руководитель радиотерапевтической службой центра Василий Ощепков совместно с коллегой из Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

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По словам Ощепкова, проведенная операция - это больше паллиативная помощь. "Радиотерапия позволяют существенно снизить болевой синдром. Даже если мы не можем избавиться от новообразования, мы должны обеспечить пациенту возможность продолжать вести привычный образ жизни", - приводит пресс-служба слова Ощепкова.

В пресс-службе отметили, что подобная методика ранее использовалась только для лечения предстательной железы. "Этот метод открывает новые возможности лечения рака поджелудочной железы", - уточнили в учреждении.

Ранее сообщалось, что "Медицинский город" обеспечивает комплексным медицинским лечением до 2,5 тыс. человек в год. В настоящее время в состав кластера высокотехнологичной помощи "Медицинский город" входят Федеральный центр нейрохирургии, Радиологический центр, Областная клиническая больница № 1, медико-санитарная часть "Нефтяник" и другие.

В дальнейшем планируется строительство главного корпуса Областного онкологического диспансера, Центра инновационных образовательных технологий Тюменской медицинской академии, жилых домов с социальной инфраструктурой для медицинских работников. Кластерный подход позволяет объединить возможности организаций здравоохранения для оказания медицинской помощи пациенту на всех этапах от диагностики до реабилитации, расширить спектр специализированной, внедрить новые методы лечения.

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