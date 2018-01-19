Полиция: драка в школе в Челябинской области не связана с нападениями в Перми и Бурятии

ЧЕЛЯБИНСК, 19 января. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Ссора в средней школе поселка Смольное Челябинской области, во время которой в среду один ученик поранил ножом оппонента, не связана с нападениями подростков на детей в пермской и бурятской школах, сообщили в пятницу ТАСС в отделе МВД России по Сосновскому району Челябинской области.

"У нас совершенно другая история, никакого отношения к нападению в Бурятии она не имеет. Эти три факта: в Перми, Челябинской области и Бурятии - вообще никак не связаны между собой", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в среду ученик школы в деревне Смольное в Сосновском районе Челябинской области во время драки на перемене ранил ножом сверстника. Пострадавший госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Подростки оба с задержкой развития, одному из них 16 лет. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

15 января было совершено нападение на учеников школы в Перми. По версии следствия, его совершили десятиклассник и его знакомый, бывший ученик той же школы. Они нанесли ножевые ранения ученикам четвертого класса и учительнице, также подростки ранили друг друга.

В поселке Сосновый Бор в Бурятии подросток, вооруженный топором и ножом, зашел в седьмой класс во время урока в школе № 5. Он ранил учителя, несколько учеников, а также поранил себя ножом. Пострадавшие госпитализированы, нападавший также доставлен в больницу. Следователи возбудили два уголовных дела.