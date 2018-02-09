Демидовскую премию за 2017 год вручили в Екатеринбурге физику, биохимику и агроному

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Демидовскую премию за 2017 год вручили в пятницу на торжественной церемонии в резиденции губернатора Свердловской области в Екатеринбурге физику Владимиру Фортову, биохимику Владимиру Скулачеву и агроному Геннадию Романенко. Они получили по 1 млн рублей.

"Комитет по премиям Научного Демидовского фонда определил лауреатов общенациональной неправительственной Демидовской премии 2017 года. Ими стали: за основополагающий вклад в изучение физики экстремальных состояний - академик Владимир Фортов, за выдающийся вклад в основание и развитие биоэнергетики - академик Владимир Скулачев, за выдающийся вклад в организацию аграрных наук России - академик Геннадий Романенко. Я хочу от имени Демидовского фонда сердечно поздравить наших новых лауреатов, пожелать им новых успехов", - сказал на церемонии председатель попечительского совета Научного Демидовского фонда академик Геннадий Месяц.

Церемонию награждения в Екатеринбурге также посетил президент РАН академик Александр Сергеев. "Для меня большая честь сегодня здесь присутствовать и приветствовать Демидовский фонд, Уральское отделение РАН и наших лауреатов, выдающихся ученых не только по российским, но и по мировым меркам", - сказал он.

Демидовская премия считается самой престижной российской наградой в области науки. Лауреатов выбирают ученые тайным голосованием. Бюджет фонда формируется за счет частных средств и бюджета Свердловской области.

Премию учредил уральский промышленник и меценат Павел Демидов, впервые ее вручили в Санкт-Петербурге в 1832 году. В 1866-1992 годы премия не присуждалась, в 1993 году Международный Демидовский фонд возродил ее вручение. За 25 лет лауреатами премии стали 85 известных российских ученых.

О лауреатах 2017 года

Академик Фортов - специалист в области физики плазмы и мощной импульсной энергетики. В 2013-2017 годах возглавлял Российскую академию наук. В 2017 году был избран на пост академика-секретаря отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН (занимал этот пост до 2013 года).

Специалист в области биохимии академик Скулачев - автор фундаментальных работ по энергетике клетки, один из основателей биоэнергетики. С 1991 года возглавляет Институт физико-химической биологии МГУ, с 2002 года - декан основанного им факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ.

Академик Романенко - специалист в области комплексного решения проблем развития АПК, научно обоснованного реформирования сельскохозяйственных предприятий и сфер их обслуживания. В 1993-2013 годах был президентом Российской академии сельскохозяйственных наук. Второй лауреат Демидовской премии из числа аграриев за всю историю ее существования.