Напавший с ножом на знакомого в торговом центре в Сургуте мужчина взят под стражу

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Мужчина, напавший с ножом на знакомого в торговом центре "Аура" в Сургуте (ХМАО-Югра), взят под стражу. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе городского суда.

"Сургутским городским судом ХМАО-Югры избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении уроженца Республики Дагестан, обвиняемого органами предварительного расследования в том, что 10 марта в торговом центре "Аура" он нанес мужчине множественные ножевые ранения в грудную клетку, от которых тот скончался", - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал, что мужчина, напавший с ножом на прохожего в ТЦ, сдался правоохранительным органам и дает признательные показания. Об этом сообщил ТАСС в субботу представитель пресс-службы следственного управления СК России по ХМАО. По данным ведомства, задержанный убил знакомого, ранее они назначили встречу именно в торговом центре. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.