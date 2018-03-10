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Напавший на прохожего в торговом центре в Сургуте мужчина сдался полиции

Происшествия
10 марта, 13:43 UTC+3 СУРГУТ округ/ 10, марта. / ТАСС

Мужчина дает признательные показания, сообщил представитель пресс-службы СУ СКР

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СУРГУТ /Ханты-Мансийский автономный округ/, 10 марта. / ТАСС/. Мужчина, напавший с ножом на прохожего в торговом центре "Аура" в Сургуте, сдался правоохранительным органам и дает признательные показания. Об этом сообщили ТАСС в субботу представитель пресс-службы Следственного управления СК России по ХМАО.

"Подозреваемого задержали, он сам явился в полицию, дает признательные показания. Сейчас [следователи] работают, допрашивают его", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, задержанный убил своего знакомого, ранее они назначили встречу именно в торговом центре.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

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