Напавший на прохожего в торговом центре в Сургуте мужчина сдался полиции

СУРГУТ /Ханты-Мансийский автономный округ/, 10 марта. / ТАСС/. Мужчина, напавший с ножом на прохожего в торговом центре "Аура" в Сургуте, сдался правоохранительным органам и дает признательные показания. Об этом сообщили ТАСС в субботу представитель пресс-службы Следственного управления СК России по ХМАО.

"Подозреваемого задержали, он сам явился в полицию, дает признательные показания. Сейчас [следователи] работают, допрашивают его", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, задержанный убил своего знакомого, ранее они назначили встречу именно в торговом центре.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело.