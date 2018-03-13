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Недостроенную телебашню в Екатеринбурге могут снести в начале апреля

Новости Урала
13 марта, 12:35 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 13, марта. /ТАСС

Ранее сообщалось, что снос объекта планируется не ранее второй половины марта

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Недостроенная телебашня в Екатеринбурге

Недостроенная телебашня в Екатеринбурге

© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Недостроенную телебашню в Екатеринбурге могут снести в начале апреля, об этом в беседе с ТАСС сообщил начальник Управления по общественным связям ООО "УГМК-Холдинг" - инвестора комплекса с новой ледовой ареной, которая будет построена на месте демонтированной башни - Алексей Свалов.

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"Снос башни будет осуществлен после 18 марта, скорее всего, в начале апреля", - сказал он, не уточнив подробности.

ТАСС сообщал, что недостроенную телебашню в Екатеринбурге планируют снести не ранее второй половины марта. По данным пресс-службы администрации города Екатеринбурга, на время сноса башни будет приостановлена работа метрополитена. В частности, станции метро "Геологическая", которая находится в непосредственной близости.

Также ранее в пресс-службе УГМК сообщали, что идет разработка концепции строительства многофункциональной ледовой арены на 15 тыс. зрителей и благоустройство территории вокруг нее. В декабре 2017 года первый этап проекта планировки согласован администрацией Екатеринбурга. Эскизный проект и концепция появятся весной 2018 года.

О башне

Недостроенная телебашня высотой 220 метров расположена в центре Екатеринбурга и является одним из самых известных объектов города. Туда планировалось перенести все городские телерадиокоммуникации. Строительство телебашни началось в 1983 году, активно велось до 1989 года, а в 1991 году было заморожено из-за отсутствия средств. В апреле 2013 года недостроенная телебашня была исключена из перечня федеральных стратегических объектов и передана в собственность Свердловской области.

УГМК - крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудников.

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