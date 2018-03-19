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Результаты выборов на одном из участков в Тюмени могут признать недействительными

Новости Урала
19 марта, 12:07 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 19, марта. /ТАСС

Предположительно, на избирательном участке № 2239 произошел вброс бюллетеней

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ТЮМЕНЬ, 19 марта. /ТАСС/. Результаты голосования на выборах президента России на избирательном участке № 2239 в Тюмени могут быть признаны недействительными из-за вброса бюллетеней, предположительно, председателем комиссии. Об этом в понедельник сообщил журналистам председатель регионального избиркома Игорь Халин.

"В гимназии № 12 неустранимые сомнения по голосованию председателя. Предполагается, что она проголосовала несколько раз. Все избирательные бюллетени не учитывались на этом участке (1,6 тыс. избирателей на участке - прим. ТАСС)", - сказал Халин.

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По его словам, комиссия может принять решение о признании результатов голосования на этом участке недействительными. "Решается вопрос о признании данных на участке недействительными, проверка дальнейшая будет продолжаться с обращением в правохранительные органы. Для этого используем материалы видеонаблюдения", - сказал он.

Как уточнил председатель регионального избиркома, всего обработано 99,91% бюллетеней. В этом году численность избирателей в регионе составила более 1 млн 68 тыс. жителей, из них в выборах приняти участие 78,88%. В 2012 году число избирателей от региона составляло 1 млн 56 тыс. жителей, явка составила 79%.

Выборы президента России прошли 18 марта.

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