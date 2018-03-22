ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Житель Екатеринбурга зарегистрировал в квартире 20 тыс. иностранцев за 10 лет. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры. Ранее сообщалось, что следователи организовали проверку после сообщений СМИ о регистрации в одной из квартир в Екатеринбурге 7 тыс. человек.

"В среду, 21 марта 2018 года, сотрудники прокуратуры опросили соседей, которые рассказали, что в данной квартире иностранные граждане никогда не проживали, такого количества иностранцев они никогда в своем подъезде не видели. Также был опрошен мужчина, являющийся фигурантом уголовного дела. Он пояснил, что за период около 10 лет зарегистрировал порядка 20 тыс. иностранцев. Свои действия он объяснил оказанием юридических услуг иностранным гражданам с получением соответствующего вознаграждения", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, при изучении уголовного дела было установлено, что за год расследования данный мужчина был допрошен в качестве подозреваемого, обвинение ему не предъявлялось, мера пресечения не избиралась.

Ранее ТАСС сообщал, что, по данным СУ СК РФ по региону, ведется проверка по факту о возможной халатности должностных лиц миграционного отдела полиции.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал ТАСС, что региональный главк полиции даст принципиальную оценку действиям сотрудников отдела миграционной полиции.

Согласно информации в СМИ, дело возбудили в декабре 2016 года. Тогда в материалах говорилось о незаконной постановке на учет в квартире 57 человек, затем количество зарегистрированных увеличилось до 6,844 человек.