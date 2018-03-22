В Курганской области будет создана рабочая группа по вопросам развития ТОР

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Рабочая группа по вопросам развития территорий опережающего развития (ТОР), в которую войдут главы районов, моногородов, а также предприниматели, будет создана в Курганской области. Специалисты, в первую очередь, будут решать вопросы привлечения бизнеса в муниципалитеты, получившие статус ТОР, сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.

В марте премьер-министр РФ Дмитрий Медведев присвоил статус территории опережающего развития (ТОР) 19 городам. Такой статус получили, в частности, город Далматово и поселок Варгаши Курганской области.

"В ближайшее время будет создана рабочая группа, в нее войдут главы районов, моногородов и предприниматели. Одно из основных направлений их работы - взаимодействие с деловым сообществом Курганской области. Зауральские бизнесмены должны знать обо всех возможностях ТОСЭР и развивать новый бизнес в этих муниципальных образованиях. Второе направление работы - взаимодействие с ближайшими соседями - Тюменской, Челябинской, Свердловской областями", - говорится в сообщении.

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин поставил задачу сделать все возможное, чтобы на территории опережающего развития в ближайшее время пришел новый бизнес.

По данным властей, в Варгашах планируется создать комплекс по изготовлению древесного угля, построить мельницу производительностью 300 тонн в сутки, запустить инженерно-техническое проектирование и опытное производство специальной техники, производство по переработке мясных полуфабрикатов.

В Далматовском районе будет налажена добыча скандия (предприятие "Далур", входит в контур управления уранового холдинга "АРМЗ", горнорудный дивизион госкорпорации "Росатом"). Уже сейчас там разработана опытная установка, получен грант.