Старейшую типографию Урала включили в план приватизации на 2018 год

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Старейшая типография Урала "Уральский рабочий" в Екатеринбурге, приватизация которой была временно приостановлена в феврале 2017 года, включена в план приватизации на 2018 год. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в территориальном управлении Росимущества по Свердловской области.

"Типография включена в план приватизации 2018 года. Оценка объекта пока не произведена. Будет электронный аукцион. Начальная стоимость и дата аукциона еще не известны", - сказали в управлении.

Ранее сообщалось, что в июле 2015 года типографию "Уральский рабочий" уже выставляли на торги за 690 млн рублей.

"Уральский рабочий" - старейшая типография и издательство на Урале. Здание является памятником конструктивизма Свердловска и имеет статус памятника архитектуры федерального значения. Эта типография входит в пятерку старейших в России, образована в 1926 году. Изначально создавалась, чтобы выпускать газеты "Уральский рабочий" и "Ha смену!", а затем в типографии освоили печать книг, журналов, листовок.