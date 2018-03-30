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Старейшую типографию Урала включили в план приватизации на 2018 год

Новости Урала
30 марта, 12:20 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 30, марта. /ТАСС

В июле 2015 года "Уральский рабочий" уже выставляли на торги за 690 млн рублей.

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Здание типографии "Уральский рабочий"

Здание типографии "Уральский рабочий"

© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Старейшая типография Урала "Уральский рабочий" в Екатеринбурге, приватизация которой была временно приостановлена в феврале 2017 года, включена в план приватизации на 2018 год. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в территориальном управлении Росимущества по Свердловской области.

"Типография включена в план приватизации 2018 года. Оценка объекта пока не произведена. Будет электронный аукцион. Начальная стоимость и дата аукциона еще не известны", - сказали в управлении.

Ранее сообщалось, что в июле 2015 года типографию "Уральский рабочий" уже выставляли на торги за 690 млн рублей.

"Уральский рабочий" - старейшая типография и издательство на Урале. Здание является памятником конструктивизма Свердловска и имеет статус памятника архитектуры федерального значения. Эта типография входит в пятерку старейших в России, образована в 1926 году. Изначально создавалась, чтобы выпускать газеты "Уральский рабочий" и "Ha смену!", а затем в типографии освоили печать книг, журналов, листовок.

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