СК возбудил дело по факту нападения стаи собак на восьмилетнего ребенка в ЯНАО

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения стаи собак на 8-летнего ребенка в Салехарде в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). С укусами ребенок доставлен в больницу службой скорой помощи, об этом сообщается в понедельник на сайте СК РФ.

"2 апреля 2018 года в Салехарде на улице Щорса в районе детской площадки стая собак напала на 8-летнего мальчика. С укусами пострадавший доставлен в больницу службой скорой помощи. Ребенку оказывается медицинская помощь, угрозы жизни нет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении.

На сайте также отмечается, что это не единичный случай за прошедший период текущего года, когда от укусов собак страдают как дети, так и взрослые. Так, например, в феврале, марте 2018 года в Республике Дагестан, Московской и Свердловской областях были зафиксированы случаи нападения собак на людей. 15 февраля 2018 года в городе Махачкале 4-летний мальчик погиб от укусов собак. В Нижнем Тагиле собаки напали на женщину и ее 4-летнего сына. В Московской области расследуется уголовное дело по факту халатности должностных лиц, повлекшей смерть мужчины в результате нападения собак.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил дать оценку должностным лицам, ответственным за отлов бродячих собак, которые напали на 8-летнего мальчика в Салехарде. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Председатель СК России поручил следователям тщательным образом разобраться в обстоятельствах произошедшего, дать надлежащую правовую оценку действиям всех без исключения должностных лиц, отвечающих за отлов бродячих собак, а также установить все причины и условия, приведшие к случившемуся, и принять меры к исключению таких ситуаций впредь", - сообщила Петренко.

Ранее в пресс-службе администрации Салехарда сообщили, что глава администрации Иван Кононенко дал поручение выяснить все обстоятельства и всесторонне разобраться в произошедшем.