Вода в уральской школе, где дети почувствовали себя плохо, соответствует нормам

ЧЕЛЯБИНСК, 9 апреля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Результаты анализов проб воды, взятых в школе поселка Арсинский Челябинской области, откуда в пятницу в больницу были доставлены дети с жалобами на ухудшение самочувствия, показали, что вода соответствует гигиеническим нормативам. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

Ранее сообщалось, прокуратура Нагайбакского района Челябинской области организовала проверку после того, как из школы поселка Арсинский в больницу были доставлены одиннадцать детей. Они жаловались на головокружение, тошноту, рвоту.

"Центр гигиены и эпидемиологии по Челябинской области исследовал на санитарно-химические и микробиологические показатели пробы питьевой воды, взятые в МОУ "Арсинская СОШ". Все пробы отвечают гигиеническим нормативам. Проведена также проверка пищеблока: нарушений не обнаружено", - говорится в сообщении ведомства.

Как ранее сообщил ТАСС министр общественной безопасности региона Евгений Савченко, взятые в школе пробы воздуха вредных веществ также не установили.

По данным управления Роспотребнадзора по Челябинской области, директор школы рассказала, что в минувшую пятницу, когда в заведении проходила линейка, в обморок упали 3 школьника. Затем стали поступать жалобы еще от 12 детей и 3 взрослых на тошноту, головокружение, першение в горле, температуру, слезотечение. Бригадой врачей 12 детей были госпитализированы. Сейчас на лечении с диагнозом ОРВИ остаются двое детей, состояние всех школьников удовлетворительное.

В отделе образования Нагайбакского района ТАСС рассказали, что школа закрыта до выяснения причин.