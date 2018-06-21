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В Екатеринбурге стартовала избирательная кампания по выборам в городскую думу

Новости Урала
21 июня, 15:48 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 21, июня. /ТАСС

Процесс выдвижения кандидатов и списков кандидатов продлится до 20 июля

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Избирательная кампания по выборам в городскую думу седьмого созыва официально стартовала в Екатеринбурге. Решение о назначении выборов депутатов опубликовано в газете "Вечерний Екатеринбург", где публикуются основные нормативно-правовые акты города, сообщили в четверг в избирательной комиссии Екатеринбурга.

"В Екатеринбурге официально стартовала избирательная кампания: сегодня в газете "Вечерний Екатеринбург" опубликовано решение Екатеринбургской городской думы о назначении выборов депутатов представительного органа седьмого созыва. В соответствии с решением, принятым на заседании гордумы, муниципальные выборы должны состояться 9 сентября. Подготовка к избирательной кампании завершилась формированием окружных избирательных комиссий и налаживанием тесного сотрудничества с органами местного самоуправления", - говорится в сообщении.

По данным городской избирательной комиссии, с 22 июня начнется процесс выдвижения кандидатов и списков кандидатов, который продлится до 20 июля.

"Документы для регистрации от кандидатов и избирательных объединений будут приниматься по 25 июля включительно. Срок полномочий народных избранников составит пять лет, численный состав определен в количестве 36 депутатов. В рамках смешанной системы 18 из них будут избираться по одномандатным округам, 18 - по партийным спискам, при этом предусмотрено деление партийных списков на общемуниципальную часть и территориальные группы кандидатов", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что 19 июня депутаты гордумы назначили 25 июля датой проведения конкурса на пост главы города Екатеринбурга. После завершения конкурса комиссия предложит выбранные кандидатов для утверждения в должности главы Екатеринбурга депутатам гордумы седьмого созыва, которых выберут 9 сентября.

Сейчас в Екатеринбурге мэр, который также председательствует в гордуме, выполняет в первую очередь представительские функции, тогда как руководителем исполнительной власти является глава городской администрации. Первый пост занимал Евгений Ройзман, который подал в отставку 22 мая в знак протеста против прямых выборов мэра. Администрацией Екатеринбурга руководит Александр Якоб, временно исполняющим полномочия председателя гордумы стал заместитель Ройзмана Виктор Тестов.

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