Конкурс на пост главы Екатеринбурга пройдет 25 июля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Конкурс на пост главы Екатеринбурга состоится 25 июля, сообщили во вторник в пресс-службе гордумы.

"Депутаты назначили 25 июля датой проведения конкурса на пост главы города. Начало конкурса [в] 08:00 мск", - сказали в пресс-службе.

Как пояснил корреспонденту ТАСС глава избиркома Екатеринбурга Илья Захаров, с 25 июня по 6 июля будет проходить прием документов для участия в конкурсе. "23 июля состоится первое заседание конкурсной комиссии, на котором будут выбраны ее председатель и секретарь, а также будут проверены документы от заявленных кандидатов. 25 июля состоится конкурс, который пройдет в виде собеседования", - сказал Захаров.

После завершения конкурса комиссия предложит выбранных кандидатов для утверждения в должности главы Екатеринбурга депутатам гордумы седьмого созыва, которых выберут 9 сентября. "В идеале было бы, чтобы после выборов сразу был назначен председатель гордумы, а также назначен глава администрации Екатеринбурга", - сказал Захаров.

Сейчас в Екатеринбурге мэр, который также председательствует в гордуме, выполняет в первую очередь представительские функции, тогда как руководителем исполнительной власти является глава городской администрации. Первый пост занимал Евгений Ройзман, который подал в отставку 22 мая в знак протеста против прямых выборов мэра. Администрацией Екатеринбурга руководит Александр Якоб.

О положении конкурса

Ранее депутаты Екатеринбургской городской думы утвердили порядок проведения конкурса на должность главы Екатеринбурга. Предполагается, что комиссия, которая будет рассматривать кандидатуры, будет состоять из шести человек. Претендент на пост главы Екатеринбурга должен иметь высшее образование, навыки и знания в сфере муниципального управления, аудита, экономики, финансов или юриспруденции.

Кандидат должен будет изложить комиссии цели и задачи, которые он видит перед собой на посту главы города. Конкурс будет проводиться только при наличии как минимум двух кандидатов, после комиссия будет рекомендовать гордуме кандидатов на должность главы Екатеринбурга.

В апреле депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли поправку к областному закону о выборах органов местного самоуправления, которая изменяет порядок избрания главы Екатеринбурга. Депутаты городской думы внесли соответствующие поправки в городской устав 25 мая.