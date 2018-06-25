Комиссия МАК выясняет причины жесткой посадки вертолета в Югре

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию по расследованию жесткой посадки вертолета в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, при которой погиб один человек. Об этом сообщается в понедельник на сайте МАК.

"22 июня 2018 года в районе населенного пункта Лангепас Нижневартовского района Тюменской области произошло авиационное происшествие с вертолетом Ми-2 RA-23728 АО "АК "Геликс". <...> В соответствии с российским воздушным законодательством, МАК сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что СК возбудил по данному факту уголовное дело, следователи рассматривают несколько версий жесткой посадки вертолета. По версии следствия, 22 июня примерно в 7 км от города Лангепаса в ХМАО в болотистой местности потерпел крушение вертолет Ми-2, принадлежащий авиакомпании "Геликс".

По имеющейся информации, вертолет возвращался в Сургут из Лангепаса. В результате ЧП пилот погиб, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр воздушного судна.