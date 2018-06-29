Ученые Урала изучат пещеру в Пермском крае, где найден самый большой в мире череп льва

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Ученые Института экологии растений и животных Уральского отделения (УрО) РАН летом обследуют пещеру вблизи города Березники в Пермском крае, где в 1990-е годы был обнаружен самый большой в мире череп пещерного льва. Об этом в пятницу сообщил журналистам старший научный сотрудник Института Дмитрий Гимранов.

"Первая часть наших работ [в этом полевом сезоне] закончится под Березняками в Пермском крае, где будет изучаться пещера, известная тем, что в 90-е годы из нее был извлечен и, к сожалению, потерян самый большой череп пещерного льва, известный в мире вообще. Его длина составляет практически 50 сантиметров, это очень крупный череп", - сказал Гимранов на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Он добавил, что в июле специалисты Института также планируют посетить в Башкирии целый комплекс пещер.

"Это очень важная задача, потому что даже пещера Иманай [в национальном парке "Башкирия"], где найдено много костей древних львов, была открыта случайно госинспектором национального парка. Поэтому в течение года мы собираем информацию о новых пещерах, и когда наступает полевой сезон, мы стараемся в эти пещеры выезжать. <...> В начале июля у нас будет поездка на Южный Урал, это южная часть Башкирии: там серия пещер, в которых недавно башкирскими спелеологами были обнаружены большие скопления костей, пока еще неизвестных животных", - пояснил Гимранов.

Ранее сообщалось, что во время полевого сезона 2016 года уральские ученые провели раскопки единственного в мире кладбища гигантских пещерных львов, которое было обнаружено в 2015 году в пещере Иманай в национальном парке "Башкирия". Тогда они нашли более 500 останков древних львов, которые были примерно в 1,5 раза больше современных африканских. Позже уральским ученым на основе найденных фрагментов впервые удалось реконструировать череп гигантского хищника.

Кроме того, в полевой сезон 2018 года специалисты института совместно с коллегами из Чехии в конце лета отправятся в тундру Ямало-Ненецкого автономного округа для изучения костных останков северного оленя, которое поможет понять историю возникновения оленеводства на севере Западной Сибири. В частности, впервые планируется провести анализ изотопов, результаты которого позволят установить особенности перемещения северных оленей в Арктике.