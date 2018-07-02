Чиновники и полицейские приехали с проверкой на челябинскую городскую свалку

ЧЕЛЯБИНСК, 2 июля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Специалисты Министерства экологии Челябинской области и управления Росприроднадзора, а также полиция проводят проверку тех, кто свозит мусор на челябинскую городскую свалку, сообщила в понедельник ТАСС пресс-секретарь министерства Екатерина Сорокина.

Поэтапное закрытие челябинской городской свалки началось 1 июля и должно быть завершено до 1 сентября, сообщили ранее в пресс-службе правительства Челябинской области. В течение двух месяцев все мусорные потоки будут выведены с городской свалки, и 1 сентября она должна быть полностью закрыта, после этого начнется процесс рекультивации.

"Сегодня во время рейдового мероприятия на челябинской городской свалке, которое проходит при поддержке полиции, специалисты Министерства экологии по Челябинской области совместно с коллегами из Росприроднадзора выявляют юрлиц, индивидуальных предпринимателей и физлиц, которые не имеют разрешительных документов на перевозку отходов. Проверка продлится весь день до вечера", - сказала Сорокина.

Она пояснила, что бюджетные организации теперь должны свозить отходы на полигон в Полетаево.

Как сообщали в Министерстве экологии области, челябинская свалка, существующая с 1949 года, занимает более 50 гектаров в черте города, объем накопленных отходов составляет, по последним данным, 16 млн кубометров. В год на свалку прибывает более 360 тыс. тонн отходов.