Прокуратура начала проверку из-за коммунальной аварии в Нефтеюганске

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку в связи с коммунальной аварией в Нефтеюганске (ХМАО-Югра), где введен режим ЧС после отключения воды у 20 тыс. жителей города. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе окружной прокуратуры.

"Проверку проводят органы исполнительной власти. Нефтеюганская межрайонная прокуратура также организовала проверку по факту аварии, по ее итогам будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за бесперебойное водоснабжение. Жалобы от жителей по данному факту пока не поступали", - сказала собеседница агентства.

Авария произошла утром в воскресенье, в тот же день власти ввели режим чрезвычайной ситуации на участке аварийных работ и в нескольких районах города. Сейчас режим ЧС действует на территории всего Нефтеюганска.