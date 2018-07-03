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В Нефтеюганске восстановили водоснабжение домов, нарушенное из-за коммунальной аварии

Новости Урала
3 июля, 14:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Без холодной воды двое суток оставались пять микрорайонов города, где проживают более 20 тыс. человек

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© AP Photo/Gregory Bull

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Коммунальщики возобновили подачу холодной воды в дома жителей города Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры спустя двое суток после аварийного отключения. Об этом сообщил во вторник ТАСС директор департамента жилищно-коммунального хозяйства городской администрации Руслан Ахмадуллин.

Утром 1 июля в Нефтеюганске произошел перелом коллектора, предположительно, из-за обвала грунта после осадков. Без холодной воды остались пять микрорайонов города, где проживают более 20 тыс. человек. В устранении аварии было задействовано 23 единицы техники.

"Мы холодную воду уже дали. Сейчас запускаем основной насос. Сделали отводную систему канализации от места аварии, а также устанавливается второй насос для уменьшения нагрузки канализационных стоков", - сказал он.

Он добавил, что вечером во вторник состоится заседание комиссии, по результатам которой будет решаться вопрос об отмене режима чрезвычайной ситуации, который ранее был введен в городе. "Отменим режим ЧС либо вечером во вторник, либо в среду утром", - уточнил Ахмадуллин.

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