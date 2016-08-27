На Урале представили самую большую в России армию "Звездных войн" из LEGO

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Самую большую в России коллекцию мини-фигурок LEGO "Звездные войны" (LEGO Star Wars) представили в Екатеринбурге в рамках первого Международного фестиваля индустрии развлечений, кино и цифровых технологий. Общая площадь выставки составила 23 тыс. кв. м, сообщил ТАСС куратор фестиваля Андрей Твердов.
"В рамках фестиваля представлена самая большая в России коллекция мини-фигурок LEGO Star Wars. Всего более 1,4 тыс. фигурок", - отметил Твердов. На выставке представлены наиболее интересные для фанатов "Звездных войн" мини-фигурки, такие как армия клонов, орбитальная боевая станция "Звезда смерти", штурмовики, дроид R2-D2 и техника из знаменитого фильма.
"К сожалению, всю коллекцию я не смог привезти из-за проблем с перевозкой, здесь представлены самые большие и интересные модели. В общей сложности за четыре года я собрал около 1 млн деталей. В коллекции есть раритетные экспонаты - фигурки 2002 года. Я создаю армию, поэтому собираю по несколько экспонатов, чтобы как в фильме было много техники", - сказал обладатель коллекции Игорь Левичев.
По его словам, в России принято считать конструкторы LEGO игрушками, но на выставке каждый желающий может убедиться, что многие коллекционные модели могут служить только украшением, играть ими невозможно. "Такая большая коллекция в стране есть только у меня, наборы доставляют в основном из США или Европы. Самый важный экспонат - это станция "Звезда смерти", в которой более 3 тыс. деталей. Звезду я собрал за 12 часов, на данный момент этот набор LEGO снят с продажи", - добавил Левичев.
Фестиваль, который проходит 27-28 августа, собрал на своей площадке представителей индустрии развлечений из России, Латвии, Казахстана и Белоруссии. В рамках фестиваля работают 7 так называемых лабораторий, на которых профессионалы рассказывают собравшимся о новых гаджетах, комиксах, сериалах, новинках киноиндустрии. Кроме того, многие разработчики впервые показывают свои видеоигры.