Митинг, посвященный 75-летию первого союзного конвоя "Дервиш", состоялся в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 31 августа. /Корр. ТАСС Владимир Ануфриев/. Торжественный митинг, посвященный 75-летию прихода в порт первого союзного конвоя "Дервиш" с военной помощью для СССР, состоялся сегодня в Архангельске. На площади у монумента Победы в центре городской набережной присутствовали делегации девяти стран - непосредственных участников северных конвоев - Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Польши, Франции, Нидерландов и Исландии, передает корреспондент ТАСС.

"Полярные конвои доставляли жизненно важные грузы в суровые дни войны, они сыграли ключевую роль в победе над фашизмом в период с августа 1941-го по май 1945 года: около 1400 торговых судов совершали опасные походы в СССР под охраной кораблей Великобритании и США, в общей сложности более трех тысяч британских моряков, летчиков, союзников погибли, участвуя в полярных операциях, 85 торговых судов и 16 кораблей ВМС были утрачены, - сказала на митинге принцесса Великобритании Анна. - Великобритания и Россия чтут ту жертву, которую принесли участники конвоев. От имени Ее Величества Королевы выражаю слова благодарности ветеранам, особенно хочу отдать дань уважения тем храбрым советским ветеранам, которые сражались рядом с британцами. Жертвы, которые СССР понес, колоссальны, они никогда не будут забыты Великобританией".

Делегация Великобритании стала самой многочисленной из зарубежных участников празднования 75-летия "Дервиша". В ее составе семь ветеранов-участников союзных конвоев с сопровождающими лицами, более 40 музыкантов духового оркестра Королевской морской пехоты, а также принцесса Анна с супругом, вице-адмиралом Тимом Лоуренсом. Принцесса Анна прибыла на митинг в военно-морской форме.

Во время митинга стоящие на рейде в парадном строю боевые корабли и суда Беломорской военно-морской базы Северного флота дали протяжные гудки, адресованные ледоколу "Красин" - музею в Санкт-Петербурге, единственному оставшемуся на плаву российскому участнику северных конвоев. Их приветственные сигналы в рамках всероссийской акции "Приветствие ледоколу "Красин" одновременно подхватили более 450 судов, включая 264 корабля ВМФ России, от Тихого океана до Черного моря.

Союзные северные конвои в СССР

Первый союзный конвой под кодовым названием "Дервиш" прибыл в Архангельск 31 августа 1941 года. В его составе было шесть британских и один голландский транспорт с оружием и товарами и девять английских кораблей охранения. Они доставили в порт стратегические грузы - 10 тысяч тонн каучука, олово, а также 3,8 тысяч глубинных бомб и магнитных мин, 15 истребителей "Харрикейн", вспомогательное судно с топливом, 1,5 тонны форменных ботинок, шерсть, инвентарь, оборудование - всего грузов весом около 25 тысяч тонн. С этого события началась уникальная в истории войны операция с участием тысяч советских и зарубежных моряков и летчиков, доставлявших военные грузы в порты на Северной Двине, Белом и Баренцевом морях.

До января 1942 года Архангельск и Северодвинск (тогда Молотовск) приняли семь конвоев в составе 56 транспортов. В дальнейшем основным местом их разгрузки стал Мурманск. По данным архангельского историка Михаила Супруна, с 1941-го по 1945 годы СССР получил по программе ленд-лиза принятой США, различных товаров, техники и сырья общим объемом около 17,5 млн тонн на 13,5 млрд долларов.

Из трех основных маршрутов союзных конвоев - Арктического, Тихоокеанского и Трансиранского - северный считался наиболее опасным, хотя и самым коротким. Он обеспечил 23% поставок по ленд-лизу в годы войны, однако до 15% грузов, отправленных этим маршрутом, затонуло из-за гибели кораблей, более пяти тысяч моряков разных стран погибли в пути.

СПЕЦПРОЕКТ Ненужная война Вторая мировая в цифрах и фактах