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Какие города появятся на купюрах в 200 и 2000 рублей: версия читателей ТАСС

В стране
5 сентября, 18:35 UTC+3
Неофициальное голосование за символы новых купюр Банка России среди читателей tass.ru
Материал из 1 страницы
Успенский собор во Владимире может стать одним из символов новых купюр

Успенский собор во Владимире может стать одним из символов новых купюр

© Владимир Смирнов/ТАСС

5 сентября Банк России назвал 10 городов, претендующих на то, чтобы стать символами новых банкнот в 200 и 2000 рублей. Официальное голосование, которое определит двух победителей, идет на сайте конкурса: Твоя-Россия.рф.

ТАСС призывает принять участие в официальном голосовании, но одновременно решил выяснить, какие города достойны оказаться на новых купюрах по мнению именно читателей tass.ru. 

 

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