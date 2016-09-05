Какие города появятся на купюрах в 200 и 2000 рублей: версия читателей ТАСС

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5 сентября Банк России назвал 10 городов, претендующих на то, чтобы стать символами новых банкнот в 200 и 2000 рублей. Официальное голосование, которое определит двух победителей, идет на сайте конкурса: Твоя-Россия.рф.
ТАСС призывает принять участие в официальном голосовании, но одновременно решил выяснить, какие города достойны оказаться на новых купюрах по мнению именно читателей tass.ru.