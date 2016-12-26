Дальний Восток готов упрочить звание “рыбной житницы России” за счет развития аквакультуры

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 декабря. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Дальний Восток готов увеличить долю продукции аквакультуры в общем объеме морепродуктов, производимых в стране. Это будет достигнуто за счет строительства новых заводов по выращиванию лососей, трепанга, крабов, мидий. Такую работу уже проводят инвесторы в Хабаровском крае, сообщили сегодня ТАСС в комитете рыбного хозяйства правительства региона.

"Такие проекты планируются или уже реализуются в Советско-Гаванском, Ванинском и Николаевском районах Хабаровского края. Так, в Советской Гавани "Рыболовецкий колхоз "Простор" выпускает биологически-активные добавки из ламинарии и намерен вложить 130 млн рублей в мощности по выращиванию молоди краба с объемом производства до 25 млн штук в год", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, "аквакультурные" проекты есть и среди потенциальных резидентов свободного порта Ванино и создаваемой ТОР "Николаевск". Так, в Ванинском районе рыболовецкая артель имени 50 лет Октября намерена построить новый лососевый рыборазводный завод. Его мощность составит 50 млн тонн молоди в год. Проект должен быть реализован в течение 2 лет и оценивается в 160 млн рублей.​

Увеличить вылов за счет искусственного выращивания

Сахалинская область на сегодня является лидером в России по искусственному воспроизводству лососей (ЛРЗ) и власти островного региона не намерены останавливаться на достигнутом. В ближайшей перспективе, за счет развития промышленной аквакультуры, промысел такого вида лососевых как кета, будет увеличен на 2 тыс. тонн в год, сообщил сегодня ТАСС заместитель председателя правительства Сахалинской области Игорь Быстров

“Есть варианты развития промышленной аквакультуры. В первую очередь это лососевые рыбоводные заводы. Перспективы достаточно большие — их строительство позволит увеличить вылов кеты более чем на 2 тыс. тонн при формировании заводского стада на Курильских островах и на Сахалине”, — сообщил Игорь Быстров.

По данным регионального агентства по рыболовству, в 2016 году на островах было выловлено 79,1 тыс. тонн горбуши и 31 тыс. тонн кеты.

Сейчас на острове Сахалин и островах Курильского архипелага работает 41 рыбоводное предприятие. В этом году в рамках реализации программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016–2025 годы", утвержденной постановлением правительства РФ частными инвесторами начато проектирование и строительство еще 10 лососевых рыбоводных заводов, сообщили ТАСС в агентстве по рыболовству Сахалинской области.

“В настоящее время на Сахалине и Курилах <…> ежегодно выпускают до 800 млн мальков лососевых видов рыб. Согласно программе развития рыбопромышленного комплекса региона, к 2020 году на островах планируют ввести в эксплуатацию новые рыборазводные заводы и увеличить выпуск молоди до 1,2–1,25 млрд штук”, — сообщил собеседник.

Новые заводы по выпуску молоди горбуши и кеты будут построены на островах Итуруп, Кунашир, Шикотан. Также продолжается модернизация существующих комплексов ЛРЗ. Общая сумма инвестиционных вложений предприятий в приобретение новой техники, внедрение современных технологий и так далее в 2016 году составила более 1,6 млрд. рублей.

Аквакультура как компенсация нанесенного промышленностью ущерба

Ученые на Колыме впервые за 30 лет начнут искусственное выращивание на рыбоводных заводах сигов — рыб семейства лососевых. Работы начнутся уже в 2017 году, сообщила пресс-служба Магаданского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (МагаданНИРО).

“В последние десятилетия компенсационные мероприятия по пресноводным объектам в Магаданской области проводились фрагментарно только по карасям и хариусу. В январе-феврале 2017 года ФГБНУ "МагаданНИРО" планирует приобретение, транспортировку и инкубацию икры пеляди с параллельной отработкой биотехнологии искусственного воспроизводства сигов в условиях Крайнего Северо-Востока России”, — говорится в сообщении.

При этом искусственное воспроизводство пеляди решено начать, чтобы компенсировать вред, нанесенный недропользователями (золотодобывающими предприятиями) водным объектам материковой части Магаданской области. В октябре 2016 года Ольская экспериментальная производственно-акклиматизационная база (ОЭПАБ) за счет собственных средств уже купила и установила аппараты "Вейса", смонтировала и запустила установку полузамкнутого водоснабжения, которая позволяет инкубировать до 5 млн икринок сиговых видов рыб с последующим получением однодневных личинок и подращиванием молоди. При необходимости производственные мощности можно расширить.

Аквакультура с азиатским акцентом

В увеличении объемов добычи водных биоресурсов на Дальнем Востоке России заинтересованы не только российское правительство и отечественный бизнес, но и наши соседи из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе КНР. Китай намерен в ближайшие годы вложить значительные средства, около $200 млн в создание морской фермы в Приморском крае, где будут выращивать гребешок, трепанг и мидии. Об этом сообщили в администрации региона.

"Сейчас в Приморье самые выгодные условия для инвестирования, особенно для развития аквакультуры. Мы намерены инвестировать в этот проект 200 миллионов долларов", — цитирует администрация слова генерального секретаря Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом Хэ Чжэньвэя.

Ключевым партнером выступает китайская компания "Вэнь Лянь", реализация проекта пилотной фазы займет около трех лет, а начать работу новая морская ферма может уже в мае 2017 года. Ожидается, что предприятие позволит создать 1 тыс. рабочих мест.

Камчатке хватает “дикого” лосося

Камчатский край является лидером среди дальневосточных регионов по вылову лососевых видов рыб, поставляя на российский рынок более 30% рыбы. При этом на полуострове действуют всего пять рыбоводных заводов и все они государственные. Частные инвесторы не спешат пока вкладываться в строительство ЛРЗ, рассказал ТАСС заместитель председателя правительства Камчатского края Владимир Галицын.

“Запросил информацию от наших пользователей, которые все время откладывают проекты (по строительству рыбоводных предприятий — прим. ТАСС) на следующий период, почему они все же не решаются. Ответы из тех, что пришли, сводятся к следующему: первое — трудное финансовое положение, второе — отсутствие четкого понимания права на промышленный возврат. И самое основное — на сегодняшний день в реках Камчатки достаточно рыбы естественного происхождения”, — сказал Владимир Галицын.

Он добавил, что пока пользователям на Камчатке проще и выгоднее получить участок, построить там рыбодобывающий завод и там заниматься выловом и производством рыбопродукции.

“В отличие от Сахалина и Приморья, люди пока вкладывают деньги туда, где есть возможность, просто получив участок, осуществлять рыболовство, не тратя деньги. Рыбы приходит достаточно много и экономически эффективно ее просто ловить, выращивать — это перспектива долгих лет”, — считает эксперт.

Существующие рыбоводные заводы на Камчатке, подведомственные Росрыболовству, пока справляются со своей главной задачей — воспроизводства лососевых. Ежегодно они выпускают в реки региона около 40 млн мальков наиболее ценных видов — кеты, нерки и кижуча. Что касается искусственного выращивания на Камчатке других видов водных биоресурсов, например, крабов, то, по словам зампреда, это также нецелесообразно. После некоторого упадка в последние три-четыре года наблюдается стабильный рост популяции камчатского краба у берегов полуострова, что позволяет даже увеличивать ежегодный промысел этого деликатеса. При этом Владимир Галицын подчеркивает, что в крае существует программа развития аквакультуры и стать ее участником может любой пользователь.

Аквакультуры много не бывает

Доля товарной аквакультуры в общем объеме российской рыбопродукции, поступающей на рынок нашей страны, на данный момент не превышает 3%. Об этом ранее на заседании правительственной комиссии по развитию агропромышленного комплекса РФ заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он дал ряд поручений по ускоренному развитию аквакультуры, сообщила пресс-служба Минвостокразвития РФ.

“Минсельхозу России дано поручение в срок до 16 февраля (2017 года — прим. ТАСС) представить в правительство России предложения по совершенствованию законодательства в области аквакультуры, в том числе в части использования рыбопромысловых участков для осуществления аквакультуры (рыбоводства), а также предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для размещения рыбоводной инфраструктуры”, — говорится в сообщении.

Минсельхозу России, Минкомсвязи России поручено до 22 марта проработать вопрос создания информационной системы, содержащей сведения об акваториях водных объектов, имеющихся ограничениях и запретах по их использованию для аквакультуры. Также Минприроды России, Минсельхозу России совместно поручено внести до 14 февраля в правительство России проект федерального закона “О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации по вопросу использования лесов при осуществлении рыболовства и аквакультуры (рыбоводства)”