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Депутат предложил направить все средства от акцизов с топлива на развитие дорог в регионах

В стране
27 декабря, 14:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Тен уверен, что это позволит решить проблему недофинансирования строительства и ремонта дорог в субъектах РФ
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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Тен ("Единая Россия") предлагает направить 100% средств от акцизов с топлива на развитие региональных и муниципальных автомобильных дорог.

"Необходимо, чтобы средства от акцизов с автомобильного топлива опять стали на 100% источником дорожных фондов", - приводит заявление парламентария официальный сайт "Единой России". Тен уверен, что это позволит разрешить проблему недофинансирования строительства и ремонта дорог в субъектах РФ. При этом депутат напомнил, что в 2017 году регионам будет выделено на эти цели 9 млрд рублей.

"Несмотря на то, что стоимость материалов и работ в разных регионах России различается, в среднем на 9 млрд рублей можно обновить 1,1 тыс. километров автодорог или сделать капитальный ремонт 330 километров, это также порядка 7,7 млн квадратных метров отремонтированного покрытия", - отметил Тен.

Парламентарий также напомнил о проекте "Единой России" под названием "Безопасные дороги", задача которого - к 2018 году привести в нормативное состояние половину дорог в 33 городских агломерациях России.

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