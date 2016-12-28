На Сахалине и Курилах заключено более 800 договоров на "дальневосточный гектар"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 декабря. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Свыше 800 договоров заключены в Сахалинской области на предоставление "дальневосточного гектара". Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"В этом году регион с 1 июня активно включился в реализацию федерального закона о "дальневосточном гектаре". К настоящему времени заключено уже 826 договоров на пользование наделами, жители региона получили в безвозмездное пользование 477,3 гектара земли. Только с 1 октября, когда наступил второй этап реализации закона, сахалинцы и курильчане подали 4847 заявлений на предоставление земельных участков. По этому показателю регион оказался на третьем месте в Дальневосточном федеральном округе после Республики Саха (Якутия) и Приморского края", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в основном жители области хотят получить участки на юге Сахалина. В заявках чаще всего упоминаются территории Корсаковского, Анивского, Долинского, Холмского районов и областного центра. Людей привлекает благоприятный климат и развитая инфраструктура.

Отмечен интерес граждан и к участкам на берегу моря. Например, сейчас ведется оформление примерно 50 гектаров земли на побережье в селе Охотское под индивидуальное жилищное строительство и для ведения рекреационной деятельности. Есть подобные заявки на земельные участки в селах Рыбацком и Песчанском Анивского района.

По сведениям министра, активно оформляются ранее заброшенные земли сельскохозяйственного назначения в Александровск-Сахалинском, Углегорском, Смирныховском и Тымовском районах.