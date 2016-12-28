Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.12:
$ 60.86
€ 63.57
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Сахалине и Курилах заключено более 800 договоров на "дальневосточный гектар"

В стране
28 декабря, 8:29 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза
В основном жители области хотят получить участки на юге Сахалина
Материал из 1 страницы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 декабря. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Свыше 800 договоров заключены в Сахалинской области на предоставление "дальневосточного гектара". Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Смотрите также
Почти 30 тыс. человек ожидают решения по заявкам на получение "дальневосточного гектара"

"В этом году регион с 1 июня активно включился в реализацию федерального закона о "дальневосточном гектаре". К настоящему времени заключено уже 826 договоров на пользование наделами, жители региона получили в безвозмездное пользование 477,3 гектара земли. Только с 1 октября, когда наступил второй этап реализации закона, сахалинцы и курильчане подали 4847 заявлений на предоставление земельных участков. По этому показателю регион оказался на третьем месте в Дальневосточном федеральном округе после Республики Саха (Якутия) и Приморского края", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в основном жители области хотят получить участки на юге Сахалина. В заявках чаще всего упоминаются территории Корсаковского, Анивского, Долинского, Холмского районов и областного центра. Людей привлекает благоприятный климат и развитая инфраструктура.

Отмечен интерес граждан и к участкам на берегу моря. Например, сейчас ведется оформление примерно 50 гектаров земли на побережье в селе Охотское под индивидуальное жилищное строительство и для ведения рекреационной деятельности. Есть подобные заявки на земельные участки в селах Рыбацком и Песчанском Анивского района.

По сведениям министра, активно оформляются ранее заброшенные земли сельскохозяйственного назначения в Александровск-Сахалинском, Углегорском, Смирныховском и Тымовском районах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Дальневосточный гектар
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
6
Археологи обнаружили шлем сарматского воина на раскопках в Краснодарском крае
8
Олюторская сельдь, сыр рокфор и мясо птицы стали хитами фестиваля "Золотая осень" в Москве
12
Крупнейший в Севастополе Инкерманский завод марочных вин отметил 55-летие
Интересное
Хроника распада Советского Союза
Русская Антарктида: как живут полярники на станции "Беллинсгаузен"
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Россия 2016
Беги, Петр, беги. Инвалид-марафонец надеется совершить кругосветный забег
Вокруг света на одну пенсию. Как баба Лена из Красноярска покоряет мир
Мальчик и динозавры. Степан Савельев увлек древними ящерами весь Рунет
Разбавили рутину болотом. Как два брата извлекли выгоду из погружения в трясину
Горничная на миллион. Как возвращенные постояльцу деньги подняли репутацию отеля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве грабитель взорвал банкомат и похитил деньги
2
Лондон и Париж подготовили резолюцию СБ ООН, запрещающую поставки вертолетов в Сирию
3
WP: в Белом доме хотят дать Обаме полномочия вводить санкции за кибератаки на выборах
4
Ванесса Били: деятельность "Белых касок" в Алеппо вызывает серьезные вопросы
5
Расследование крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
6
Украина получила от ЕС более €55 млн безвозмездной помощи
7
Эрдоган заявил, что имеет доказательства поддержки ИГ коалицией во главе с США
Темы дня
Реклама