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Почти 30 тыс. человек ожидают решения по заявкам на получение "дальневосточного гектара"

В стране
27 декабря, 14:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
Министр РФ по развитию Дальнего Востока отметил, что в общей сложности на территории макрорегиона реализуется целый ряд мер поддержки для принявших участие в программе
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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Почти 30 тыс. заявок на получение "дальневосточного гектара" находятся на рассмотрении на сегодняшний день, еще 3 тыс. заявкок уже одобрены. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

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"На сегодняшний день 30 тыс. человек в этом процессе находятся (в стадии рассмотрения их заявок на получение "дальневосточного гектара" - прим. ТАСС), около 3 тыс. человек уже прошли его от начала до конца и соответствующий земельный участок на праве безвозмездного пользования оформили", - сказал он.

Министр также отметил, что в общей сложности на территории макрорегиона реализуется целый ряд мер поддержки для принявших участие в программе. "Мы проанализировали существующие меры поддержки, отобрали наиболее востребованные людьми - 35 таких мер. И сегодня отрабатывается технология стыковки получения одного гектара с другими мерами поддержки, связанными с получением гранта на начало своего сельхозбизнеса, лизинга сельхозтехники, льготные ипотеки, субсидии на приобретение жилья, подъемных при переселении из не дальневосточной части России в дальневосточную и так далее", - пояснил.

С 1 июня в России вступил в силу закон о "дальневосточном гектаре", который подразумевает возможность бесплатного получения гражданами РФ участка площадью 1 га на территории Дальнего Востока. До 1 октября земля выдавалась только в девяти пилотных районах жителям этих районов. С 1 октября направить заявки на ее получение могут все жители Дальнего Востока в пределах региона проживания, а с 1 февраля 2017 года сделать это сможет любой гражданин РФ, выбравший участок в любом месте Дальнего Востока.

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