В ДФО за январь наведут порядок в земельных картах и системе поддержки получателей гектара

ХАБАРОВСК, 29 декабря. /ТАСС/. Власти регионов Дальнего Востока планируют до 1 февраля навести порядок в геокартах, на основе которых делается выбор "дальневосточного гектара" и готовят перечни уже действующих мер поддержки для его получателей. Таков итог опроса, который провели корреспондент ТАСС в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

"Больше всего заявок подано на получение земли в Якутии, Приморском крае, Сахалинской области. Наименее востребованными оказались земли в Еврейской АО, Магаданской области и Чукотском АО,", - сообщили ТАСС в Минвостокразвития.

По словам министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, около 30 тысяч получателей "дальневосточного гектара" на конец года находились на стадии рассмотрения их заявок, около 3 тыс. человек уже прошли его от начала до конца и оформили соответствующий земельный участок на праве безвозмездного пользования.

Причина отказов - недостаток сведений о землях

"Всего жителями Якутии подано более 9 тыс. заявлений, из которых договоры заключены с 141 заявителем - около 2%. При этом положительное решение принято по 1,1 тыс. земельным схемам. Такой низкий процент заключения договоров связан с нехваткой специалистов по земельным кадастрам", - сказала министр земельных и имущественных отношений республики Евгения Григорьева в беседе с корр. ТАСС. Так, в Хангаласском районе Якутии, где подано наибольшее количество заявлений, заключено всего два договора.

Кроме того, в Якутии, которая является лидером на Дальнем Востоке по подаче заявлений на получение гектара, отмечается высокий процент отказа - около 40% заявлений получило отказ. "Это связано с тем, что на испрашиваемых землях имеются права третьих лиц. Также на карте смещены границы занятых участков, эти неполадки должны были устранены Росреестром в течение декабря, но до сих пор эта проблема не решена", - отметила Григорьева.

Министр выразила обеспокоенность тем, что, если картографические данные не будут исправлены Росреестром в течение января, то при начале третьего этапа реализации закона о дальневосточном гектаре, когда заявления будут приниматься от жителей всей России, возникнут проблемы. "У нас существует риск задержки сроков рассмотрения заявлений", - сообщила она.

Глава Хабаровского края также отмечает высокий процент отказов из-за недостатков сведений в Федеральной информационной системе. "Сегодня более 20 процентов обращений граждан получает отказ из-за того, что выбранные участки не были внесены в кадастровый реестр, имеют объекты капитального строительства, расположены на территориях общего пользования или по другим причинам. Работа по внесению этих данных в федеральную информационную систему должна быть продолжена", - сказал хабаровский губернатор Вячеслав Шпорт.

"Основные причины отказов на предоставление земельных участков - наложение границ выбранного заявителем участка на уже предоставленные земельные участки, земли Минобороны РФ", сказал в беседе с корр. ТАСС министр имущественных и земельных отношений Камчатского края Борис Выборов. Он добавил, что до сих пор продолжает поступать информация от различных органов местного самоуправления о землях "нельзя" и зонах с особыми условиями использования. "Главам муниципальных образований и руководителям других уполномоченных органов рекомендовано в кратчайшие сроки завершить эти работы", - отметил министр.

В свою очередь глава самого маленького по площади региона - Еврейской автономной области - Александр Левинталь сообщил, что в ЕАО регистрируется не более 9 % отказов. "Это лучший результат в ДФО по эффективности работы с заявлениями граждан. Не превышать этот показатель нужно и в следующем году", - отметил он.

Меры поддержки - в перечень

Глава Минвостокразвития РФ отметил, что в общей сложности на территории Дальнего Востока реализуется до 35 мер поддержки для принявших участие в программе получения гектара. "Сегодня отрабатывается технология стыковки получения одного гектара с другими мерами поддержки, связанными с получением гранта на начало своего сельхозбизнеса, лизинга сельхозтехники, льготные ипотеки, субсидии на приобретение жилья, подъемных при переселении из не дальневосточной части России в дальневосточную, и так далее", - пояснил Галушка.

Министр имущественных и земельных отношений Сахалинской области Елена Гах сообщила, что в регионе получатели "дальневосточного гектара" могут рассчитывать на субсидии и гранты для сельхозпроизводителей, на меры поддержки региональных инвестиционных проектов и малого бизнеса. Так, в 2016 году министерством сельского хозяйства Сахалинской области на поддержку получателей "дальневосточного гектара" в 2016 году предусматривалось 50 млн рублей на приобретение малогабаритной сельскохозяйственной техники по договорам лизинга. Всего таких направлений поддержки в области насчитывается порядка 20, - отметила она.

"Мы анализируем все действующие в крае госпрограммы и выделяем меры поддержки, которые могут применяться к обладателям "дальневосточного гектара". Получив бесплатную землю, граждане могут рассчитывать на помощь в области строительства, ведении сельского хозяйства как начинающие фермеры и в других сферах. Для наглядности и удобства все эти меры будут отражены в специальных буклетах", - сообщила и.о. заместителя председателя правительства Хабаровского края, министр инвестиционной и земельно-имущественной политики Ирина Серова. Буклеты планируется начать раздавать получателям гектара уже в 2016 году.

Итоги второго этапа

По мнению губернатора ЕАО Александра Левинталя, второй этап программы "Дальневосточный гектар" в Еврейской автономной области дал положительную динамику. "Как правило, люди берут землю под ведение сельского хозяйства, личные подсобные хозяйства, пчеловодство, строительство помещений. Многие оформляют ранее использовавшиеся участки земли. Программа эта важная, интересная для людей, и она реально работает на закрепление населения", - сказал он.

В Приморье ожидают всплеск активности с 1 февраля, когда закон о "дальневосточном гектаре" заработает для всех жителей РФ. "Интерес к краю велик - у нас самые лучшие климатические условия (море, тайга), и люди сюда стремятся. Меня это радует, потому что чем больше людей будут тут жить, тем лучше будет развиваться экономика", - отметил губернатор Приморья Владимир Миклушевский.

"Среди заявленных целей использования "дальневосточного гектара" в Хабаровском крае есть и такие интересные проекты, как строительство горнолыжной базы в поселке Многовершинном Николаевского района, центра славянской культуры в Комсомольском районе и сезонного скалодрома в Амурском районе", - рассказала хабаровский министр Ирина Серова.

Третий этап - с 1 февраля 2017 года

По данным всероссийского опроса жителей страны, 11% россиян - около 6 млн граждан России - изъявили желание переехать на Дальний Восток. Третий этап реализации закона начинается с 1 февраля 2017 года, и все жители России могут подать заявление на получение дальневосточного гектара.

Закон о "дальневосточном гектаре", который подразумевает возможность бесплатного получения гражданами РФ участка площадью 1 га на территории Дальнего Востока вступил в силу 1 июня 2016 года. До 1 октября земля выдавалась только в девяти пилотных районах жителям этих районов. С 1 октября направить заявки на ее получение могут все жители Дальнего Востока в пределах региона проживания, а с 1 февраля 2017 года сделать это сможет любой гражданин РФ, выбравший участок в любом месте Дальнего Востока.