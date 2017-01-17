Стать космонавтом за полгода: в Красноярске знают, что это реально

По итогам первого этапа "Космической одиссеи" из 48 человек остались 28: 20 из них стали командой "космонавтов", а восемь — "исследователей". Проект реализуют красноярский СоюзМаш, Объединенная ракетно-космическая корпорация и Роскосмос.

— Я ни минуты не сомневался, подавать заявку в "Космическую одиссею" или нет, — говорит Олег Деревцов, командир отряда "Космической одиссеи", теперь "исследователь". — С детства мечтаю стать космонавтом, полететь в космос. Чтобы стать ближе к космонавтике, пошел работать на Красмаш: сейчас я ведущий специалист общей агрегатной сборки. Не знаю, получится ли у меня реализовать свою мечту, но я на многое готов ради этого.

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— Я решила принять участие в проекте, чтобы получить новые знания. И, конечно, мне очень хочется попасть в Звездный городок, а обычная жизнь не дает такой возможности, — признается Екатерина Пьянзова из отряда "космонавтов". — Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что приняла верное решение, когда подала заявку на участие в "Космической одиссее", хотя привыкнуть к жизни в таком сумасшедшем темпе было непросто.

Аля Гурьянова, финалистка первой "Космической одиссеи", немного завидует участникам нового проекта: у них впереди все самое интересное. Но главное, что теперь они действительно могут стать космонавтами.

— 12 лет назад, чтобы подать заявление в отряд космонавтов, нужно было работать только в ОАО "РКК "Энергия". Поэтому ни один человек из Красноярского края пока космонавтом не стал. У нас, участников прошлого проекта, тоже не было такой возможности. Тогда "Космическая одиссея" была лишь замечательной, чудесной игрой, которая стимулировала интерес к космонавтике среди студентов и будущих абитуриентов. А сейчас участники "Космической одиссеи" имеют реальную возможность сменить поле деятельности. И если человек с детства мечтал стать космонавтом, то он может примерить на себя эту профессию и подать заявление в отряд. Или, к примеру, стать инженером в отряде космонавтов. Может попробовать свои силы в сфере, которая казалась ему недосягаемой. И это выводит проект на совершенно иной уровень, чем 12 лет назад.

Поехали!

Создать "Космическую одиссею" придумал летчик-космонавт Александр Лазуткин в 2004 году. Надо было поднять интерес к профессии, и это получилось: после первой "Космической одиссеи" конкурсы на ракетные специальности в вузы увеличились в разы. И это неудивительно: в проекте за полгода можно узнать о том, к чему космонавтов готовят несколько лет, и подготовиться к настоящим полетам в космос.

Попасть в новый проект, который начался в сентябре 2016 года, было очень сложно: проводился жесткий отбор, после которого участниками стали 48 человек — 18 лучших студентов Сибирского государственного аэрокосмического университета им. Решетнева (СибГАУ) и 30 молодых специалистов предприятий ракетно-космической промышленности Красноярского края. Два месяца шла теоретическая подготовка: учебные занятия сочетались с активными тренировками в спортзале и бассейне.

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Перечислять все, что изучили участники, можно очень долго. Это и развитие современной космонавтики во всех ее аспектах, и исследования красноярских ученых Института физики СО РАН, и система жизнеобеспечения "БИОС-3" Института биофизики СО РАН, которая позволяет без помощи извне выжить в длительных космических полетах и даже на других планетах. Ее начал создавать еще Сергей Королев. Тогда это называлось "космический дом", и предназначался он для экспедиции на Марс. Побывали участники и на предприятиях ракетно-космического комплекса: на Красноярском машиностроительном заводе, АО "Информационные спутниковые системы", НПП "Радиосвязь". Они увидели, как производятся ракетная техника, космические аппараты и системы управления ими.

— Для тех участников "Космической одиссеи", которые уже работают в ракетно-космической отрасли, этап теоретической подготовки стал своего рода повышением квалификации. Они получили новые знания, у них расширился кругозор. Возможно, некоторым из ребят это поможет поставить перед собой новые научные задачи, найти их нестандартные решения, подтолкнет к научному творчеству, — считает Галина Яковлева, куратор "Космической одиссеи", руководитель пресс-службы Красноярского регионального отделения Союза машиностроителей России. — Даже если они не станут космонавтами, а сейчас такое желание есть у всех, то останутся работать в отрасли: будут строить ракеты и спутники, развивать спутниковую связь. А это и есть основная цель нашего проекта. Ведь мы не ставим задачу отправить участников проекта в космос, да и не имеем таких полномочий. Мы просто стремимся показать им на практике, что такое профессия космонавта и смежные с ней специальности. Ребята, за полгода прошедшие всю общекосмическую подготовку, которую космонавты проходят за несколько лет, смогут оценить, подходит ли им эта профессия, сумеют ли они реализовать себя в этой сфере. Если у кого-то останется огромное желание полететь в космос, то они смогут самостоятельно проложить путь к этой мечте. Наша же задача — привлечь внимание как можно большего числа молодежи к ракетно-космической отрасли. Ведь космонавтика — это очень широкое поле деятельности, и работа найдется для всех.

10 января участники проекта сдали письменный экзамен по теории космического полета. А 12 января, в день 110-летия академика Сергея Королева, прошли финальное испытание первого этапа — представили экспертной комиссии свои научные проекты. Многие из них выглядят фантастично, но ведь 100 лет назад идеи Циолковского тоже казались нереальными.

Развернуть © Пресс-служба Сибирского регионального отделения Союза машиностроителей России © Пресс-служба Сибирского регионального отделения Союза машиностроителей России

— Защита проектов пока для меня самый яркий момент "Космической одиссеи", — признается Екатерина Пьянзова. — Все проекты были настолько разными, с такой разной подачей! Я как будто увидела других участников с новой стороны. Все показали себя настоящими учеными. Моя работа напрямую связана с космосом: я работаю в АО "Информационные спутниковые системы" им. Решетнева" технологом центра электрорадиоиспытаний космических аппаратов. Занимаюсь испытаниями готовых аппаратов и их составных частей. Поэтому я разработала проект о герметичном и негерметичном исполнении космических аппаратов. На лекциях в "Космической одиссее" я узнала много нового и интересного, что поможет мне в дальнейшей работе и при поступлении в аспирантуру. Особенно ценно, что многие знания мы получаем из первых рук: так, недавно нам читал лекцию сам автор проекта, летчик-космонавт Александр Лазуткин. А когда мы были в музее ракетно-космической техники СибГАУ, из рассказа директора я узнала один очень любопытный, но ранее неизвестный мне факт: оказывается, в невесомости рост человека увеличивается на несколько сантиметров. Здесь постоянно узнаешь что-то новое.

Физическая подготовка тоже была специальной, интенсивной: к претендентам в космический отряд требования очень высокие. Например, в программу входили подводные погружения, чтобы еще на Земле испытать, что такое невесомость (на большой глубине ощущения схожие).

Уровень подготовки у участников тоже был разным: у одних взрослый разряд или даже звание мастера спорта, а другие стартовали почти с нуля. Но через два месяца и они уже показывали ощутимые результаты. По оценке Игоря Толстопятова, главного судьи финальных соревнований, декана факультета физкультуры и спорта СибГАУ, все без исключения сдали нормативы на уровень выше золотого значка ГТО.

— Было очень тяжело, ведь неподготовленному человеку довольно сложно, например, проплыть 800 метров за 20 минут. Но в итоге справились все. Теперь я убежден, что нам удастся преодолеть и остальные испытания, — считает Олег Деревцов, командир отряда "Космической одиссеи", отобранный по итогам первого этапа в "исследователи". — Ведь знания можно получить, здоровье — поправить, мышцы — накачать. Главное — не сдаваться и не жалеть усилий.

Вторая ступень

У победителей первого этапа, вошедших в отряд "космонавтов", впереди самое сложное: углубленное медицинское обследование в Сибирском клиническом центре ФМБА России, занятия на тренажерах Центра спортивной медицины, где организм будет подвергаться экстремальным нагрузкам.

Те, кто через это медицинское "сито" не пройдут, присоединятся к "исследователям" и займутся разработкой научной программы проекта. Им нужно будет создать малый космический аппарат, провести дистанционное зондирование Земли со спутника, чтобы изучить северные территории Красноярского края. И наконец, провести ряд экспериментов внутри замкнутой биологической системы "БИОС-3".

Развернуть © Пресс-служба Сибирского регионального отделения Союза машиностроителей России © Пресс-служба Сибирского регионального отделения Союза машиностроителей России

— А "космонавты" отправятся на следующий этап — выживание в сибирской тайге, который будет проводиться совместно с Сибирским поисково-спасательным отрядом МЧС, — рассказывает Галина Яковлева. — Два дня медики и спасатели будут обучать ребят навыкам выживания в случае нештатного приземления космического аппарата, оказанию первой медицинской помощи. На третий день они получат задания, где им пригодятся полученные знания и навыки. Полагаю, они будут полезны ребятам не только в космической, но и в земной жизни. Кстати, "выживание" как обязательный элемент общекосмической подготовки было введено после того, как в 1965 году экипаж Алексея Леонова и Павла Беляева приземлился там, где его никто не ждал, — в глухой тайге Пермского края. Космонавтам пришлось построить палатку из парашюта и три дня на морозе ждать, когда придет помощь. С тех пор стало понятно, что одно из главных качеств космонавта — умение выжить в любых условиях.

В марте победителей всех испытаний ждет следующий этап — летная подготовка. Инструкторы Красноярского авиаспортклуба научат их пилотировать самолет и прыгать с парашютом.

Ближе к финалу лучшие из лучших составят два космических экипажа: шесть человек отправятся в Центр подготовки космонавтов им. Гагарина в Звездном городке. После недели теоретического обучения они смогут совершить виртуальный космический полет на действующем тренажере корабля "Союз", на котором тренируются все космонавты. Этот полет станет финальным экзаменом проекта — участникам нужно будет стартовать с Земли, приблизиться к МКС, облететь вокруг станции и состыковаться с ней, выполнить научную программу полета и вернуться на Землю. В полете нужно будет и выходить из нештатных ситуаций, которые будут создавать сотрудники Центра подготовки. Справляться с разгерметизацией отсеков или остановкой двигателя им придется в настоящих скафандрах весом более 8 кг.

Развернуть © Пресс-служба Сибирского регионального отделения Союза машиностроителей России © Пресс-служба Сибирского регионального отделения Союза машиностроителей России

— Надеюсь, что они продемонстрируют отличнейшие знания, как и участники первого проекта. Ведь мы уже проводили "Космическую одиссею" 12 лет назад, в 2004 году. Правда, тогда проект был рассчитан только на студентов СибГАУ, был менее масштабным, да и ставились перед ним другие задачи, — рассказывает Галина Яковлева. — Если сейчас мы стремимся привлечь внимание молодежи к ракетно-космической отрасли, то тогда речь шла о стимулировании интереса к космонавтике. Сейчас такой проблемы нет, а в 1990-е годы интерес был чрезвычайно низким. После реализации первой "Космической одиссеи", когда ее финалисты приехали в Центр подготовки космонавтов, специалисты оценили их знания и изумились: "Какие грамотные ребята приехали к нам из Сибири! Мы таких еще не видели!" У всех финалистов действительно были очень серьезные знания в области ракетостроения, они отлично разбирались в двигателях, что, впрочем, закономерно, ведь все они были студентами аэрокосмической академии.

Автор проекта летчик-космонавт Александр Лазуткин не менее высоко оценил результаты первой "Космической одиссеи":

— 12 лет назад сибирские студенты показали отличные знания во многих областях: двигателестроении, системах управления, истории космонавтики. Но наибольшее впечатление на специалистов Центра подготовки космонавтов произвели даже не сами знания, а высокое стремление их получать. Надеюсь, что новая "Космическая одиссея" также поможет участникам получить знания, необходимые как космонавтам, так и другим специалистам ракетно-космической отрасли. А для кого-то станет ступенькой на дороге освоения космического пространства.

Мне бы в небо

Участие в "Космической одиссее" 2004 года перевернуло многое в судьбе большинства тогдашних студентов СибГАУ.

— Это изменило мою жизнь. Я поверил в себя, в свои возможности. Понял, что многого могу добиться. Поступил в аспирантуру и сейчас преподаю философию в Сибирском государственном аэрокосмическом университете. Так моя жизнь, пусть и косвенным образом, оказалась связана с космонавтикой, — рассказывает Александр Гурьянов, финалист "Космической одиссеи" 2004 года. — Мы, участники прошлой "Космической одиссеи", до сих пор поддерживаем связь друг с другом. Каждый год накануне 12 апреля встречаемся и говорим о том, кто и чего сумел достичь за эти годы. И я рад, что многие могут похвастаться серьезными успехами.

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Другой финалист прошлого проекта, Тимофей Камленок, отслужил в Космических войсках и сейчас работает на предприятии ракетно-космической отрасли. Николай Сиваков пошел в авиацию. А самый молодой из финалистов, Сергей Старовойтов, которому на момент начала "Космической одиссеи" было всего 17 лет, ушел в разработку программного обеспечения. Уверенность в своих силах, которую дал ему проект, позволила Сергею создать собственное предприятие.

— "Космическая одиссея" всех нас вывела на новый уровень мышления, — считает Аля Гурьянова, финалист "Космической одиссеи" 2004 года. — Мы все были студентами аэрокосмического университета, и было понятно, что мы хотим работать в космической сфере. Однако точка приложения наших сил могла быть разной. А после участия в проекте "Космическая одиссея" у всех нас полностью изменилось представление о космонавтике, и это повлияло на наше будущее, на выбор дальнейшего пути. Я обучалась по специальности "информационная безопасность", но решила немного изменить поле деятельности и ушла в педагогику. Сейчас я преподаю в аэрокосмической школе, занимаюсь разработкой образовательных проектов для детей — они стимулируют интерес к космосу, астрономии, физике. Стала одним из авторов познавательного проекта "Космоквест". Так даже 12 лет спустя космонавтика остается частью моей жизни. И это "Космическая одиссея" помогла мне поверить в себя, поставить перед собой более высокие задачи.

Аля Гурьянова добавляет, что незабываемым оказался полет на самолетах знаменитой эскадрильи "Русь": сибирские студенты вместе с летчиками поднялись в небо и сами выполняли фигуры высшего пилотажа на самолете Л-39 — делали боевой разворот, мертвую петлю. Но самым ярким моментом стал, конечно же, виртуальный космический полет на тренажере "Союз ТМА" в Звездном городке.

— Мы слышали шум двигателей. Видели в иллюминаторах то же самое, что космонавты. Понимали, что одна секунда — это 8 км полета. Все это произвело неизгладимое впечатление, — признается Гурьянова. — За всю историю Звездного городка еще не было случая, чтобы люди, которые не входят в отряд космонавтов, выполнили программу тренировочного полета в скафандрах и с бортовой документацией.

Гурьянова считает, что участникам новой "Космической одиссеи" повезло и в том, что большинство из них пришли в проект не студентами, а взрослыми, состоявшимися людьми. У них есть высшее образование, опыт работы на предприятиях ракетно-космической отрасли, и они понимают, какие перспективы открывает перед ними "Космическая одиссея". И огромного заряда энергии, который даст им участие в проекте, может хватить, чтобы пройти отбор в отряд космонавтов и покорить космос.

— Когда проект только начался, я спрашивала у ребят, почему они решили принять участие в "Космической одиссее". 90% отвечали, что хотят полететь в космос, — рассказывает Галина Яковлева. — А одна девочка сказала, что мечтала об этом 12 лет. В 2004 году она была еще школьницей и не могла попасть в "Космическую одиссею". Но все время следила за ходом проекта, а на его участников смотрела как на небожителей. Сейчас она работает в "Информационных спутниковых системах" и сразу же подала заявление, как только узнала о конкурсе в новую "Космическую одиссею". Теперь у нее есть шанс осуществить мечту детства. И я рада, что есть такие ребята с горящими глазами, которые идут к своей мечте. Ведь именно в их руках будущее российской космонавтики.

Полина Виноградова