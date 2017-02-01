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Размещение символов Севастополя и Дальнего Востока на купюрах привлечет в регионы туристов

В стране
1 февраля, 18:43 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 1, февраля. /ТАСС
Конкурс ЦБ РФ завершился 7 октября прошлого года, когда были подведены окончательные его итоги: по результатам голосования Дальний Восток занял первое место, а Севастополь - второе
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СЕВАСТОПОЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Символы Севастополя и Дальнего Востока, которые будут размещены на новых российских купюрах, привлекут к данным регионам внимание туристов. Такое мнение высказали ТАСС представители регионов-победителей конкурса Центробанка РФ, комментируя  решение Совета директоров банка о размещении на купюрах номиналом в 200 рублей вида на Херсонес Таврический и Памятника затопленным кораблям, на купюре в 2 тыс. рублей - моста на остров Русский во Владивостоке и космодрома Восточный в Амурской области.

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"Музею приятно, что наш объект попал на банкноты банка России. Мы надеемся, что еще больше людей узнают о музее- заповеднике "Херсонес Таврический", и у них проснется желание посетить величественный археологический памятник юга России. На банкноте номиналом 200 рублей будет размещен один из наших символов - Базилика 1935 года", - сказали в администрация музея-заповедника.

Базилика 1935 года является одним из символов и Херсонеса, и всего Севастополя. По данным историков, это был христианский храм, построенный в конце VI веке на месте разрушенной синагоги. Свое наименование базилика получила по году, когда она была обнаружена археологами, тогда же была проведена архитектурная реконструкция ее элементов, а стена с дверными проемами реконструирована в 1957 году.

Еще одним из главных символов Севастополя, который появится на 200-рублевой банкноте, является Памятник затопленным кораблям, который был построен в 1905 году к 50-летию Первой обороны Севастополя, во время которой были затоплены русские парусные корабли, чтобы заградить вход неприятельским судам на рейд и тем самым спасти Севастополь.

"Тот факт, что одним из главных символов нашей страны в ходе голосования, организованного Банком России, более 400 тыс. россиян назвали "Херсонес Таврический" и Памятник затопленным кораблям, на мой взгляд, означает, что Севастополь по-настоящему дорог им, и они искренне считают его неотъемлемой частью страны, гордятся нашим городом, знают его прошлое и верят в его перспективы", - прокомментировал результаты конкурса Центробанка глава Севастополя Дмитрий Овсянников.

Люди захотят увидеть своими глазами

Еще в июле, когда голосование за символы для новых купюр только началось, студенты, участвовавшие во всероссийской стройке космодрома Восточный, предложили разместить на банкнотах стартовый стол космической гавани, бюст Гагарина и ракету "Союз". Комиссар стройки Виктория Жданова тогда отметила символичность того, что конкурс совпал с проведением в России Года космонавтики и стартом с Восточного первой ракеты.

Во Владивостоке, который наравне с космодромом попал на новую банкноту, тоже убеждены в том, что это произошло неслучайно. "Не только как губернатор, но как житель города и приморец считаю, что Владивосток этого достоин. Тем более, что купюра 2 тыс. рублей символична для нашего края - у нас уже есть готовая песня в исполнении группы "Мумий Тролль" - "Владивосток-2000". Благодаря ей у жителей всей страны новая банкнота, прежде всего, ассоциируется именно с приморским городом", - подчеркнул губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

Власти дальневосточных регионов уверены: изображение моста на остров Русский во Владивостоке и космодрома Восточный в Амурской области на купюрах позволит привлечь в регион туристов, которые захотят воочию увидеть то, что появится на банкнотах.

Конкурс Центробанка РФ завершился 7 октября прошлого года, когда в прямом эфире на телеканале "Россия 1" были подведены окончательные его итоги: по результатам голосования Дальний Восток занял первое место, а Севастополь - второе.

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