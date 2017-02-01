На банкнотах в 200 руб. будет изображен Херсонес, 2000 руб. - космодром Восточный

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Совет директоров Центрального банка РФ принял решение об оформлении банкнот Банка России номиналами 200 и 2000 рублей, сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.
"На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя - изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока - мост на остров Русский во Владивостоке и космодром Восточный в Амурской области", - говорится в сообщении.
Решение совета директоров Банка России было принято по итогам общероссийского конкурса. Новые банкноты достоинством 200 и 2000 рублей поступят в обращение в конце 2017 года, сообщала ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина
Осенью прошлого года в прямом эфире телеканала "Россия 1" по итогам голосования за символы для новых банкнот было объявлено, что победителями стали достопримечательности Дальнего Востока и Севастополя.
Кроме очевидной красоты Владивостока, аргументом для выбора именно этого варианта для многих стала и песня группы "Мумий Тролль" "Владивосток 2000". "Решение будет принимать Центробанк, но мы все помним песню "Владивосток-2000", - отмечала Набиуллина.
История банкнот номиналом в 200 и 2000 руб. Досье