На банкнотах в 200 руб. будет изображен Херсонес, 2000 руб. - космодром Восточный

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Совет директоров Центрального банка РФ принял решение об оформлении банкнот Банка России номиналами 200 и 2000 рублей, сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

"На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя - изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока - мост на остров Русский во Владивостоке и космодром Восточный в Амурской области", - говорится в сообщении.

Решение совета директоров Банка России было принято по итогам общероссийского конкурса. Новые банкноты достоинством 200 и 2000 рублей поступят в обращение в конце 2017 года, сообщала ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина

Осенью прошлого года в прямом эфире телеканала "Россия 1" по итогам голосования за символы для новых банкнот было объявлено, что победителями стали достопримечательности Дальнего Востока и Севастополя.

Кроме очевидной красоты Владивостока, аргументом для выбора именно этого варианта для многих стала и песня группы "Мумий Тролль" "Владивосток 2000". "Решение будет принимать Центробанк, но мы все помним песню "Владивосток-2000", - отмечала Набиуллина.

История банкнот номиналом в 200 и 2000 руб. Досье