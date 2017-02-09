Сердечная достаточность: как в Забайкалье решили ликвидировать дефицит кардиологов

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Сердечная достаточность: как в Забайкалье решили ликвидировать дефицит кардиологовВ стране 9 февраля, 13:20
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На каждую тысячу жителей Забайкалья приходятся 264 человека с поражением сердечно-сосудистой системы. При этом из 29 районов края врачи-кардиологи есть только в восьми. Чтобы закрыть дефицит специалистов, в начале февраля краевые власти организовали в Читинской медакадемии (ЧГМА) обучающий цикл по переподготовке терапевтов по специализации "кардиология", за которым последует цикл по подготовке фтизиатров.
По словам министра здравоохранения Забайкальского края Сергея Давыдова, за три года из медучреждений региона по разным причинам ушли 448 врачей — кто-то уехал в другие регионы, кто-то занялся частной практикой. В результате регион испытывает нехватку кадров и остро нуждается в 70 специалистах, в числе которых особое место занимают кардиологи, поскольку показатели сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от инфарктов, в том числе на дому и в первые сутки, выводят Забайкалье на верхние позиции в России.
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Читинская государственная медицинская академияИлья Баринов/ТАСС
— Смертность от инфаркта и других заболеваний сердца занимает первое место, — рассказала замминистра здравоохранения края Марина Кондратьева. — Количество летальных исходов при таких заболеваниях значительно превышает даже смертность от рака. Выявление заболевания, лечение и реабилитация пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, долгие годы оказывались в крае не в полном объеме.
Региональные власти убеждены: для повышения доступности, оказания своевременной и качественной медицинской помощи в каждом районе Забайкалья должен быть хотя бы один врач-терапевт с сертификатом по специальности "Кардиология". Пока с этим проблема.
— Из 29 районов Забайкальского края только в восьми есть специалисты-кардиологи. Еще в шести районах врачи-кардиологи медицинских организаций не имеют лицензий на оказание кардиологической помощи, там перед главными врачами поставлена задача открытия этих лицензий. В оставшихся районах уже сформирована группа из числа врачей-терапевтов для обучения на базе Читинской медицинской академии — всего 11 человек. На осень у нас остается задача обучить еще четырех врачей. Если мы с этой задачей справимся, то в кратчайшие сроки снимем вопрос нехватки врачей-кардиологов во всех районах края, — рассказал ТАСС первый замминистра здравоохранения края Иван Шовдра.
В сентябре руководство краевого Минздрава распорядилось повысить зарплату врачей-кардиологов до 40 тысяч рублей за работу на ставку. При этом одно из условий — врач должен работать в медучреждении на постоянной основе
Шовдра отметил, что до запуска проекта по переобучению "проблема нехватки врачей-кардиологов решалась стихийно". Теперь под этой задачей есть и финансовая база: в сентябре руководство краевого Минздрава распорядилось повысить зарплату врачей-кардиологов до 40 тысяч рублей за работу на ставку. При этом одно из условий — врач должен работать в медучреждении на постоянной основе.
— У нас была ситуация, когда врач имел два сертификата — терапевта и кардиолога, но не работал кардиологом, так как не у него не было финансовой заинтересованности. Мы эту ситуацию поменяли, — сказал первый замминистра.
По данным краевого Минздрава, с врачами-кардиологами будут заключены эффективные контракты, а к их работе будут применяться определенные критерии, определяющие ее качество. Выполнение плана посещений в поликлинике должно быть 100-процентным, охват населения диспансерным наблюдением — также не менее 100 процентов.
— Кроме того, необходимо достигнуть снижения показателей заболеваний с временной утратой трудоспособности, инвалидности, смертности пациентов диспансерной группы от сердечно-сосудистых заболеваний, — подчеркнули в министерстве.
Заинтересовав врачей финансово, власти начали их переподготовку. Стартовавший на днях цикл обучения продлится четыре месяца.
— Один месяц — это теоретический курс, базовая подготовка по специальности. Три месяца — работа в приемном покое, в отделении реанимации, ведение больных вместе с преподавателями кафедры, стажировка в оказании неотложной медицинской помощи — одним словом, подготовка на рабочем месте, — рассказал профессор кафедры факультетской терапии ЧГМА, заслуженный врач РФ Андрей Филёв.
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Андрей ФилёвИлья Баринов/ТАСС
Кафедра факультетской терапии ЧГМА, которая и занимается переподготовкой терапевтов, находится в одном из корпусов Читинской горбольницы № 1. Утром приехавшие на переподготовку терапевты из районов Забайкалья собираются в кабинете Филёва.
— Я и раньше хотела быть кардиологом, поэтому, когда главный врач предложила пройти обучение, сразу согласилась, — говорит Ирина Гранина из Шелопугинского района. Ее коллега добавляет:
— А у меня не было выбора, в больнице сказали: "Ты у нас самая молодая, вот и учись — это перспективы, новые возможности".
— У основной части пациентов сердечно-сосудистые заболевания. На сердце многие жалуются. И знание кардиологии необходимо, это актуально особенно в связи с уровнем заболеваемости и смертности, — добавляет Долгорма Лубсандашиева из Борзинского района.
Андрей Филёв при этом отмечает:
— В Забайкалье есть проблемы с онкологией и фтизиатрией. Но у кардиологии, разумеется, приоритетное место. Мы занимаемся и плановой подготовкой специалистов, но для нее нужны многие годы, которых нет. Кроме того, из региона наблюдается утечка кадров и выпускников. Поэтому, чтобы за год решить проблему нехватки врачей, и принято такое решение.
На вопрос об отъезде собравшиеся терапевты отвечают: "Нет, из края уезжать не планируем, разве что в другие районы, но не из самого региона. Здесь ведь корни, родители, друзья и пациенты, с которыми мы работаем годами. Мы ведь за них ответственны".
Илья Баринов