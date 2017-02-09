Сердечная достаточность: как в Забайкалье решили ликвидировать дефицит кардиологов

На каждую тысячу жителей Забайкалья приходятся 264 человека с поражением сердечно-сосудистой системы. При этом из 29 районов края врачи-кардиологи есть только в восьми. Чтобы закрыть дефицит специалистов, в начале февраля краевые власти организовали в Читинской медакадемии (ЧГМА) обучающий цикл по переподготовке терапевтов по специализации "кардиология", за которым последует цикл по подготовке фтизиатров.

Пациенты есть, врачей — нет

По словам министра здравоохранения Забайкальского края Сергея Давыдова, за три года из медучреждений региона по разным причинам ушли 448 врачей — кто-то уехал в другие регионы, кто-то занялся частной практикой. В результате регион испытывает нехватку кадров и остро нуждается в 70 специалистах, в числе которых особое место занимают кардиологи, поскольку показатели сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от инфарктов, в том числе на дому и в первые сутки, выводят Забайкалье на верхние позиции в России.

Развернуть Читинская государственная медицинская академия © Илья Баринов/ТАСС Читинская государственная медицинская академия © Илья Баринов/ТАСС

— Смертность от инфаркта и других заболеваний сердца занимает первое место, — рассказала замминистра здравоохранения края Марина Кондратьева. — Количество летальных исходов при таких заболеваниях значительно превышает даже смертность от рака. Выявление заболевания, лечение и реабилитация пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, долгие годы оказывались в крае не в полном объеме.

Региональные власти убеждены: для повышения доступности, оказания своевременной и качественной медицинской помощи в каждом районе Забайкалья должен быть хотя бы один врач-терапевт с сертификатом по специальности "Кардиология". Пока с этим проблема.

— Из 29 районов Забайкальского края только в восьми есть специалисты-кардиологи. Еще в шести районах врачи-кардиологи медицинских организаций не имеют лицензий на оказание кардиологической помощи, там перед главными врачами поставлена задача открытия этих лицензий. В оставшихся районах уже сформирована группа из числа врачей-терапевтов для обучения на базе Читинской медицинской академии — всего 11 человек. На осень у нас остается задача обучить еще четырех врачей. Если мы с этой задачей справимся, то в кратчайшие сроки снимем вопрос нехватки врачей-кардиологов во всех районах края, — рассказал ТАСС первый замминистра здравоохранения края Иван Шовдра.

Задача — заинтересовать

В сентябре руководство краевого Минздрава распорядилось повысить зарплату врачей-кардиологов до 40 тысяч рублей за работу на ставку. При этом одно из условий — врач должен работать в медучреждении на постоянной основе

Шовдра отметил, что до запуска проекта по переобучению "проблема нехватки врачей-кардиологов решалась стихийно". Теперь под этой задачей есть и финансовая база: в сентябре руководство краевого Минздрава распорядилось повысить зарплату врачей-кардиологов до 40 тысяч рублей за работу на ставку. При этом одно из условий — врач должен работать в медучреждении на постоянной основе.

— У нас была ситуация, когда врач имел два сертификата — терапевта и кардиолога, но не работал кардиологом, так как не у него не было финансовой заинтересованности. Мы эту ситуацию поменяли, — сказал первый замминистра.

По данным краевого Минздрава, с врачами-кардиологами будут заключены эффективные контракты, а к их работе будут применяться определенные критерии, определяющие ее качество. Выполнение плана посещений в поликлинике должно быть 100-процентным, охват населения диспансерным наблюдением — также не менее 100 процентов.

— Кроме того, необходимо достигнуть снижения показателей заболеваний с временной утратой трудоспособности, инвалидности, смертности пациентов диспансерной группы от сердечно-сосудистых заболеваний, — подчеркнули в министерстве.

Заинтересовав врачей финансово, власти начали их переподготовку. Стартовавший на днях цикл обучения продлится четыре месяца.

— Один месяц — это теоретический курс, базовая подготовка по специальности. Три месяца — работа в приемном покое, в отделении реанимации, ведение больных вместе с преподавателями кафедры, стажировка в оказании неотложной медицинской помощи — одним словом, подготовка на рабочем месте, — рассказал профессор кафедры факультетской терапии ЧГМА, заслуженный врач РФ Андрей Филёв.

Уезжать не планируем

Развернуть Андрей Филёв © Илья Баринов/ТАСС Андрей Филёв © Илья Баринов/ТАСС

Кафедра факультетской терапии ЧГМА, которая и занимается переподготовкой терапевтов, находится в одном из корпусов Читинской горбольницы № 1. Утром приехавшие на переподготовку терапевты из районов Забайкалья собираются в кабинете Филёва.

— Я и раньше хотела быть кардиологом, поэтому, когда главный врач предложила пройти обучение, сразу согласилась, — говорит Ирина Гранина из Шелопугинского района. Ее коллега добавляет:

— А у меня не было выбора, в больнице сказали: "Ты у нас самая молодая, вот и учись — это перспективы, новые возможности".

— У основной части пациентов сердечно-сосудистые заболевания. На сердце многие жалуются. И знание кардиологии необходимо, это актуально особенно в связи с уровнем заболеваемости и смертности, — добавляет Долгорма Лубсандашиева из Борзинского района.

Андрей Филёв при этом отмечает:

— В Забайкалье есть проблемы с онкологией и фтизиатрией. Но у кардиологии, разумеется, приоритетное место. Мы занимаемся и плановой подготовкой специалистов, но для нее нужны многие годы, которых нет. Кроме того, из региона наблюдается утечка кадров и выпускников. Поэтому, чтобы за год решить проблему нехватки врачей, и принято такое решение.

На вопрос об отъезде собравшиеся терапевты отвечают: "Нет, из края уезжать не планируем, разве что в другие районы, но не из самого региона. Здесь ведь корни, родители, друзья и пациенты, с которыми мы работаем годами. Мы ведь за них ответственны".

Илья Баринов