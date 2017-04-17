Беспилотники "Калашникова" ZALA начали применять для борьбы с браконьерами

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Беспилотные комплексы ZALA, производимые концерном "Калашников" (входит в Ростех), начали применять для борьбы с браконьерами. Об этом сегодня сообщила ТАСС директор по внешним коммуникациям концерна София Иванова.

"С помощью нашего беспилотного самолета можно наблюдать за животными и отслеживать незаконную деятельность на территории государственных природных заказников. Благодаря своей бесшумности воздушное судно остается незамеченным ни для людей, ни для животных. Для проведения качественного и эффективного мониторинга местности аппарат можно использовать в любое время суток в автоматическом режиме", - сказала Иванова.

По ее словам, концерн уже передал на безвозмездной основе беспилотник ZALA 421 - EM Экологическому фонду Курганской области. "Испытания аппарата прошли на территории Петуховского государственного природного заказника", - уточнила представитель компании.

Беспилотный самолет позволяет проводить учет животных в радиусе 50 километров по сложным замкнутым маршрутам. С помощью беспилотника ведется наблюдение озера Медвежье с воздуха. При обнаружении браконьеров на место оперативно выезжает служба охраны для задержания преступников и пресечения правонарушений. Только за прошлый сезон летательный аппарат зафиксировал несколько фактов незаконной добычи цист и отследил нарушителей.