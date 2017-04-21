"Дальневосточный гектар" готовы получить 7-8 млн жителей России

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Количество жителей России, желающих получить "дальневосточный гектар", достигает 7-8 млн человек - таковы данные исследования, проведенного Минвостокразвития РФ. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"Мы сделали прогноз потенциального количества получателей "дальневосточного гектара". 6% граждан России однозначно сказали, что готовы взять участки на Дальнем Востоке. Таким образом, количество потенциальных получателей "гектаров" будет в районе 7-8 млн человек", - цитирует пресс-служба заместителя министра Сергея Качаева.

Он напомнил, что "дальневосточный гектар" может получить каждый россиянин, причем проект рассчитан на несколько поколений - он будет действовать до 2035 года.

По словам Качаева, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) проводит социологические замеры, чтобы точнее определить характеристики получателя "дальневосточного гектара". "Мы работаем над целым комплексом мер поддержки для получателей "дальневосточного гектара", которые призваны стимулировать спрос", - добавил он.

Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня 2016 года, он подразумевает получение гражданами РФ бесплатно участка площадью 1 га в Дальневосточном федеральном округе. Первыми право подать заявку на такой участок получили жители девяти дальневосточных муниципальных районов (по одному в каждом регионе Дальневосточного федерального округа), с 1 октября - все жители Дальнего Востока, с 1 февраля 2017 года - все жители России. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на этой неделе в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2016 году, заявил о растущем интересе граждан к "дальневосточному гектару" - уже поступило 82 тыс. заявлений от претендентов на его получение, 11 тысяч участков выдано.