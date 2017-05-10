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Студотряды с Камчатки поедут на космодром Восточный и завод "Звезда"

В стране
10 мая, 5:31 UTC+3

Всего на полуострове будет создано 11 студенческих отрядов

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 мая. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Участники студенческих отрядов, набранных в этом году на Камчатке, отправятся на космодром Восточный в Приамурье и судостроительный завод "Звезда" в Приморье. Формирование студотрядов началось на полуострове, сообщил командир штаба камчатских студенческих отрядов Дмитрий Шунькин.

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"На Камчатке формируются студенческие отряды для работы в летний период. Камчатский студенческий строительный отряд "Вулкан", который в 2015 и 2016 годах успешно отработал на стройке космодрома Восточный, прошел конкурсный отбор на право участия в окружной стройке судостроительного завода "Звезда" в Приморском крае. Это единственное предприятие на Дальнем Востоке, специализирующееся на ремонте, переоборудованию и модернизации атомных подводных ракетоносцев. Также планируем вновь заявиться на право участия в стройке космодрома Восточный, - цитирует Шунькина пресс-служба правительства края.

"Всего на полуострове будет создано 11 студенческих отрядов общей численностью около 200 бойцов. За свой труд ребята получат заработную плату. В этом году на развитие движения студотрядов из бюджета края выделено порядка 5 млн рублей. Средства направлены на организацию работы со студентами: проведение школы студотрядов и различных слетов, отправку ребят для участия в выездных мероприятиях", - сообщила заместитель министра спорта и молодежной политики Камчатского края Людмила Черемисина.

Трудовые студенческие отряды при поддержке правительства Камчатского края были возрождены в регионе в 2014 году. За минувшие три года в них приняли участие более 300 молодых камчатцев.

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