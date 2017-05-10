Минвостокразвития предлагает выделять многодетным дальневосточным фермерам по 300 га земли

ВЛАДИВОСТОК, 10 мая. /ТАСС/. Министерство по развитию Дальнего Востока РФ предлагает властям дальневосточных регионов перенять опыт Приморского края и выделять до 300 га земли многодетным семьям, занимающимся сельским хозяйством. Об этом сообщила в среду пресс-служба Минвостокразвития РФ.

"Любая многодетная семья, занимающаяся фермерством, уже может получить в Приморском крае 300 га земли. Речь идет о земле, находящейся в государственной или муниципальной собственности. Приморье уже наработало положительную практику. Соответствующий закон работает, теперь надо распространить этот опыт на другие дальневосточные регионы", - цитируются в сообщении слова заместителя министра по развитию Дальнего Востока Сергея Качаева.

Он добавил, что соответствующие изменения в региональные законы на Дальнем Востоке планируется внести до конца года, пишет пресс-служба министерства.