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Минвостокразвития предлагает выделять многодетным дальневосточным фермерам по 300 га земли

В стране
10 мая, 11:02 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 10, мая. /ТАСС

Соответствующие изменения в региональные законы на Дальнем Востоке планируется внести до конца года, отметил замглавы министерства Сергей Качаев

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ВЛАДИВОСТОК, 10 мая. /ТАСС/. Министерство по развитию Дальнего Востока РФ предлагает властям дальневосточных регионов перенять опыт Приморского края и выделять до 300 га земли многодетным семьям, занимающимся сельским хозяйством. Об этом сообщила в среду пресс-служба Минвостокразвития РФ.

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Ослики на подворье семьи Бабушкиных.
© Юрий Смитюк/ТАСС

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"Любая многодетная семья, занимающаяся фермерством, уже может получить в Приморском крае 300 га земли. Речь идет о земле, находящейся в государственной или муниципальной собственности. Приморье уже наработало положительную практику. Соответствующий закон работает, теперь надо распространить этот опыт на другие дальневосточные регионы", - цитируются в сообщении слова заместителя министра по развитию Дальнего Востока Сергея Качаева.

Он добавил, что соответствующие изменения в региональные законы на Дальнем Востоке планируется внести до конца года, пишет пресс-служба министерства.

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