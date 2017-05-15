Строители объявили о готовности понтонов для перевозки арок Керченского моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Судостроители в понедельник объявили о готовности понтонов системы, создаваемой для перевозки и монтажа тысячетонных арок Керченского моста. Их уже вывели из сухих доков на воду, где объединят в плавучие опоры, сообщил сегодня инфоцентр "Крымский мост".

"Понтоны плавсистемы готовы и выведены из сухих доков "Севморзавода", уже на воде их объединяют в плавучие опоры, которые примут на себя тысячетонные арочные конструкции (моста)", - говорится в сообщении. Таким образом, российские судостроители приступили к завершающему этапу создания системы, которая доставит арки Крымского моста с керченской технологической площадки к месту монтажа - на фарватерные опоры в Керченском проливе.

В материале инфоцентра уточняется, что на этом этапе понтоны объединят "с помощью шести балок весом около 75 тонн каждая в плавучие опоры катамаранного типа" и снабдят их "рядом узлов, механизмов и систем, в частности - балластно-осушительной, которая позволит при необходимости изменять осадку плавучих опор". "Выполнять операции балластировки плавопор судоводителям поможет специальная электронная система с контрольными датчиками в каждом из балластных отсеков понтонов", - пояснили в инфоцентре.

Общая масса металлоконструкций плавучей системы для строительства Керченского моста, изготовленных на "Севморзаводе", превышает 2,6 тыс. тонн. Все работы осуществляются под надзором Российского речного регистра судоходства. "В итоге мостостроители получат транспортный комплекс, который позволит с помощью буксиров поочередно доставить по морю к месту монтажа в Керченском проливе готовые арочные пролетные конструкции - сначала железнодорожную, затем автодорожную", - отмечается в сообщении.

Уникальная стройка

Автомобильную и железнодорожную судоходные арки - самые габаритные конструкции Керченского моста - сейчас собирают на технологической площадке в Керчи.

СПЕЦПРОЕКТ Крымский мост: главные факты о стройке века Ровно через два года будет открыт мост через Керченский пролив

Как сообщалось, доставка арочных пролетов к Керченскому мосту запланирована на конец августа-начало сентября 2017 года. Сооружение таких арок - во многом уникальный опыт для российского мостостроения: арочные пролеты длиной по 227 м, весом почти 6 тыс. тонн железнодорожный и более 4 тыс. тонн - автодорожный, еще не устанавливали в морских условиях, отметили в инфоцентре.

Керченский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Строительно- монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов - на декабрь 2019 года.