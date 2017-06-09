Галушка: к концу 2017 года жителям РФ будет выдано не менее 50 тыс. га на Дальнем Востоке

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ВЛАДИВОСТОК, 9 июня. /ТАСС/. Не менее 50 тысяч участков земли будет выдано в этом году жителям России на Дальнем Востоке по программе "дальневосточного гектара". Об этом сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на пленарном заседании Дальневосточного медиасаммитта.
"До концам года не менее 125-150 тыс. будет подано заявлений и не менее 50 тыс. участков будет оформлено", - сообщил министр.
Он подчеркнул, что закон о "дальневосточном гектаре" постоянно совершенствуется. "Пакет поправок уже подготовлен и внесен в Госдуму", - подчеркнул Галушка.
Министр отметил, что поправки обязывают уполномоченный орган подбирать для людей участки в случае, если выбранный ими по каким то причинам не может быть оформлен. Также на уровне закона закрепляется оформление "дальневосточного гектара" через многофункциональные центры (МФЦ). Третья ключевая поправка предполагает расширение площади земли, которая может предоставляться для выделения гектаров.
Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу с 1 июня 2016 года. Документ дает возможность каждому гражданину однократно оформить в безвозмездное пользование находящийся в государственной или муниципальной собственности участок земли. Гражданам предоставлен один год на то, чтобы определиться с видом использования земельного участка, и пять лет на его освоение.
На первом этапе закон давал право жителям "пилотных" районов в регионах Дальнего Востока выбрать участок в своем муниципальном образовании края или области. Через четыре месяца, 1 октября 2016 года, начался второй этап реализации программы, в течение которого жители Дальнего Востока смогли получать земельные участки на всей территории в своих регионах. С 1 февраля этого года гражданин России может выбрать себе участок в любом из регионов Дальневосточного федерального округа.
В конце мая в Госдуму внесен законопроект об упрощенной подаче документов на "дальневосточный гектар". В частности, он подразумевает подачу заявки на участок через МФЦ по всей стране и расширение территорий, на которых предоставляется земля.
В настоящее время подано уже более 94 тыс. заявок на получение земли, почти 20 тыс. участков оформлены.