Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генпрокуратура России поручила проверить ситуацию с угольной пылью в порту Находки

В стране
15 июня, 19:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Проблему угольной пыли затронул мальчик Андрей Боль во время трансляции "Прямой линии"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ поручила провести проверку в связи с обращением жителя Приморского края к президенту России Владимиру Путину в ходе "Прямой линии" о проблеме угольной пыли в порту Находки.

Смотрите также

Проблемы, получившие мгновенный отклик в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным"

Как сообщили в надзорном ведомстве, "Генеральная прокуратура поручила Дальневосточной транспортной прокуратуре проверить исполнение законодательства при перегрузке угля в порту Находки; в ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц администрации морского порта и соответствующих государственных контролирующих органов". При наличии оснований, пообещали в прокуратуре, "будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования". Ход проверки контролируются Генпрокуратурой.

Проблему угольной пыли во время трансляции "Прямой линии" затронул мальчик Андрей Боль из Находки. Он попросил главу государства решить проблему загрязнения угольной пылью в находкинском порту. Путин пообещал разобраться таким образом, чтобы "людям и экологии ущерб был минимизирован" и попросил задавшего в прямом эфире вопрос мальчика оставить свои данные и позднее рассказать, "какие меры приняты и заметны ли они для тех, кто проживает рядом".

Проблема загрязнения воздуха угольной пылью обострилась в этом году, когда через порты Приморья резко вырос экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В результате открытой перевалки груза пыль стало разносить ветром по окрестностям, она начала покрывать улицы населенных пунктов. Это вызвало многочисленные жалобы населения.

В этот же день губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сообщил, что специалисты до конца июня 2017 года установят датчик для мониторинга экологической обстановки в порту Находки. Глава региона пообещал подключить к этому вопросу сотрудников Дальневосточного отделения РАН, специалистов Приморгидромета и Росприроднадзора. "Пока идет разработка комплексной системы мониторинга воздуха в Находке, уже в этом месяце мы в тестовом режиме установим контрольный датчик в наиболее экологически опасном месте - на границе санитарно-защитной зоны. Датчик будет работать круглосуточно и передавать данные в открытый доступ через интернет", - отметил Миклушевский.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
6
Байкеры и иностранные студенты приняли участие в "Параде дружбы народов" в Марий Эл
2
В Комсомольске-на-Амуре дети заложили капсулу в основание Детского больничного комплекса
10
Глава Минкавказа открыл новую набережную в Дербенте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Германия и Австрия раскритиковали планы введения США санкций против РФ
2
Семь туристов из Китая упали на эскалаторе в московском метро
3
Самый дорогой Ford: ВМС США приняли на вооружение "авианосец будущего"
4
Путин: только гражданин РФ может определить, кто будет возглавлять страну
5
Скончался Алексей Баталов
6
Российский боец ММА попал в реанимацию в тяжелом состоянии в день боя
7
Назначен новый директор музея "Исаакиевский собор"
Темы дня
Загрузка...
Реклама