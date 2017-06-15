Генпрокуратура России поручила проверить ситуацию с угольной пылью в порту Находки

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ поручила провести проверку в связи с обращением жителя Приморского края к президенту России Владимиру Путину в ходе "Прямой линии" о проблеме угольной пыли в порту Находки.

Как сообщили в надзорном ведомстве, "Генеральная прокуратура поручила Дальневосточной транспортной прокуратуре проверить исполнение законодательства при перегрузке угля в порту Находки; в ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц администрации морского порта и соответствующих государственных контролирующих органов". При наличии оснований, пообещали в прокуратуре, "будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования". Ход проверки контролируются Генпрокуратурой.

Проблему угольной пыли во время трансляции "Прямой линии" затронул мальчик Андрей Боль из Находки. Он попросил главу государства решить проблему загрязнения угольной пылью в находкинском порту. Путин пообещал разобраться таким образом, чтобы "людям и экологии ущерб был минимизирован" и попросил задавшего в прямом эфире вопрос мальчика оставить свои данные и позднее рассказать, "какие меры приняты и заметны ли они для тех, кто проживает рядом".

Проблема загрязнения воздуха угольной пылью обострилась в этом году, когда через порты Приморья резко вырос экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В результате открытой перевалки груза пыль стало разносить ветром по окрестностям, она начала покрывать улицы населенных пунктов. Это вызвало многочисленные жалобы населения.

В этот же день губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сообщил, что специалисты до конца июня 2017 года установят датчик для мониторинга экологической обстановки в порту Находки. Глава региона пообещал подключить к этому вопросу сотрудников Дальневосточного отделения РАН, специалистов Приморгидромета и Росприроднадзора. "Пока идет разработка комплексной системы мониторинга воздуха в Находке, уже в этом месяце мы в тестовом режиме установим контрольный датчик в наиболее экологически опасном месте - на границе санитарно-защитной зоны. Датчик будет работать круглосуточно и передавать данные в открытый доступ через интернет", - отметил Миклушевский.