Люди, чьи "гектары" попали на охотугодья в ДФО, скоро получат землю

ВЛАДИВОСТОК, 20 июня. /ТАСС/. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский лично пообещал жителю Владивостока Ивану Таркину, который обратился во время "Прямой линии" к президенту Владимиру Путину с проблемой оформления "дальневосточного гектара", что он скоро получит свой участок, сообщает во вторник пресс-служба администрации края.

"Я пригласил вас, чтобы вы услышали это от меня, а не по пересказам моих подчиненных. К сожалению, мы вынуждены были приостановить работу по вашему заявлению, потому что закон запретил предоставление гектаров на территориях охотугодий. О ситуации по таким участкам мы сразу же доложили полпреду президента Юрию Петровичу Трутневу, после чего им незамедлительно было принято решение отменить данную поправку", - приводятся в сообщении слова Миклушевского.

По словам губернатора, "соответствующий проект закона... внесен в Государственную Думу РФ и уже прошел рассмотрение в профильном комитете".

"Дальневосточный гектар" и охотугодья

Вступившие с 1 января 2017 года изменения в закон о "дальневосточном гектаре" установили запрет на предоставление земельных участков в безвозмездное пользование в границах охотугодий. В такой ситуации оказался Иван Таркин, который направил заявку на гектар в поселке Оленевод Надеждинского района за несколько дней до начала Нового года. Губернатор подчеркнул, что, как только изменения в закон будут внесены, все "зависшие" участки будут выданы.

"У меня уже и геология сделана, электро-, водоснабжение - все готово. Хочу дом строить уже. Я за то, чтобы работать в городе, а жить в деревне. Отличные дороги сделаны, со своего участка до центра Владивостока еду 40 минут", - цитируются в сообщении пресс-службы слова Таркина.

Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии", отвечая на вопрос жителя Владивостока о сложностях с оформлением участка в рамках программы, отметил, что одной из ключевых проблем "дальневосточного гектара" является отсутствие кадастровых данных. В частности, по его словам, нет нормального кадастра, "много ведомственной земли и Минобороны, и Академии наук...".

По словам вице-премьера, полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева, земельный участок, о котором был задан вопрос, оказался в границах охотничьих угодий. Он сообщил, что на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, упрощающий получение "дальневосточного гектара", и добавил, что не согласен с запретом на выделение земли в рамках этой программы в зоне охотугодий.