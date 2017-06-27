Высокое качество медпомощи и коррупция: что влияет на статистику больничных в регионах

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Высокое качество медицинской помощи, низкие зарплаты медиков, порождающие коррупцию, а также граждане, приезжающие лечиться из соседних субъектов, негативно отражаются на статистике заболеваемости, считают в регионах, которые попали в антилидеры рейтинга Минздрава по самым "болеющим" субъектам РФ.

Во вторник Министерство здравоохранения РФ опубликовало данные по регионам страны за 2016 год по количеству выданных больничных листов. В их число попали Ярославская, Московская, Тверская и Вологодская области, а также республика Марий Эл. В этих регионах число больничных листов за 2016 составило порядка 60 на 100 человек работающего населения, при этом в среднем по России выдавалось 43,3 больничных на 100 работающих граждан.

Болеют от хорошей медицины

Департамент здравоохранения Вологодской области связал большое число больничных листов, выданных в 2016 году населению, с хорошей доступностью медицинской помощи в регионе, а также с высоким процентом официально трудоустроенных жителей, которым для пропуска работы по болезни требуется заключение врача. Об этом во вторник ТАСС сообщили в ведомстве.

"Данные статистики по Вологодской области могут быть связаны с несколькими факторами. Один из них - хорошая доступность медицинской помощи, возможность прийти к врачу и получить больничный лист по состоянию здоровья. Еще один фактор - высокая официальная занятость населения, и вологжанам необходимо предъявлять больничный работодателю", - пояснили в областном департаменте.

Там добавили, что в 2016 году в Вологодской области был отмечен рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. "Основная часть заболевших - это дети. В связи с этим родители были вынуждены брать больничные листы по уходу за детьми", - отметили в ведомстве.

В областном Фонде социального страхования ТАСС сообщили, что в среднем за последние три года количество выданных больничных практически одинаково. Там добавили, что если речь идет о производственных травмах (в области находится крупный промышленный центр с крупнейшими производствами мирового уровня в Череповце), то один человек за год может подучить до трех-четырех больничных листов.

Проблема - в зарплатах медиков

В Ярославской области, которая по данным Минздрава РФ стала лидером по больничным листам среди регионов РФ в 2016 году (63,6 больничных на 100 работающих человек), проблему связывают с низким уровнем оплаты труда медицинских работников.

Как рассказал ТАСС член комитета по социальной, демографической политике и здравоохранению Ярославской областной думы Иван Парамонов, такое число "заболевших" связано с выдачей мнимых больничных, которые выписывают некоторые недобросовестные врачи в регионе. "Врачи получают мало, договариваются с пациентами. Необходимо бороться с этим - проводить информационную работу, наказывать нечестных медиков", - заявил он.

Больные из других регионов

В Тверской области, где, по информации Минздрава РФ, в 2016 году выдали в среднем 60,1 листка временной нетрудоспособности на 100 человек работающего населения, данные статистики связывают, в том числе, и с жителями соседних регионов, которые приезжают в область для получения медицинских услуг.

"Мы в отдельных случаях видим определенную тенденцию. Проанализировав работу нашего фонда медицинского страхования, мы видим, что в Тверскую область стали приезжать больные из других регионов, особенно в наш перинатальный центр и другие медучреждения областного центра", - сообщил журналистам губернатор Игорь Руденя.

Он добавил, что не может однозначно утверждать, что "эти люди плюсуют… больничные, но как фактор это тоже имеет место быть".

По словам губернатора, решать проблему заболеваемости населения в регионе планируют в первую очередь за счет повышения доступности медицинских услуг в отдаленных от областного центра районах. "Буквально вчера мы встречались с подрядчиками, и до конца текущего года мы планируем организовать в районах 16 новых фельдшерско-акушерских пунктов", - сказал Руденя.

Глава региона также отметил, что этим власти планируют решить две задачи - обеспечить сельских медиков жильем, а также организовать доступ местных жителей к врачам. "Пункт будет разделен на две части, первая - это медицинский кабинет, где будет принимать врач, а вторая - это жилая зона, где специалист будет постоянно проживать", - пояснил губернатор.

Тепло и солнце как панацея

В Республике Дагестан, которая, согласно информации Минздрава, стала одним из самых "здоровых" субъектов РФ в 2016 году (27,4 больничных листа на 100 работников), показатели связывают с мягким климатом и хорошим состоянием экологии

"Нельзя не отметить погодные условия, теплый мягкий климат и, конечно же, экологически чистые продукты, которые также способствуют укреплению здоровья населения нашей республики", - рассказала ТАСС представитель Министерства здравоохранения Дагестана Залина Муртазалиева.

Она добавила, что причиной низкой заболеваемости жителей Дагестана также является своевременная вакцинация, которая помогает избежать большого числа заболевших в период эпидемий гриппа и ОРВИ. Особенно тщательно вакцинация проводится среди сотрудников различных госучреждений и ведомств республики.

"Как правило, в сезон гриппа ряды сотрудников учреждений значительно редеют. Избежать таких кадровых потерь в пик заболеваемости в Дагестане помогла в том числе и успешно проведенная вакцинация. В этом году Минздрав Дагестана привил от гриппа и ОРВИ свыше 1 млн человек. Это 99% от подлежащего обязательной вакцинации населения республики", - уточнила собеседница агентства.