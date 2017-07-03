Севастополь отметил годовщину завершения обороны города от фашистов

Несмотря на то, что фактически город был оставлен командованием, и оборона города прекратилась, последние его герои на 35 береговой батарее продолжали бороться с врагом до 12 июля. Большинство защитников города погибли или попали в плен.

В понедельник на территории Музейного историко-мемориального комплекса "35-я береговая батарея" проходит множество мероприятий, посвященных окончанию обороны Севастополя в 1942 году. О том, как вспоминают в городе-герое его защитников, в репортаже ТАСС.

Города-герои воспитывают новых граждан

Торжественные мероприятия начались с перезахоронения останков 93 защитников Севастополя, обнаруженных в последнее время местными поисковиками. И лишь имена троих из них удалось установить. В 10:00 мск после торжественного митинга останки были с воинскими почестями захоронены у стены Памяти возле Пантеона Славы на 35 батарее.

Людмила Зухрина из Воронежа приехала на перезахоронение своего родственника — Ефима Мескина, батальонного комиссара Приморской армии, оборонявшей Севастополь. "Мы сегодня хороним найденные останки, но язык не поворачивается так сказать, потому что они — бойцы, и бой продолжается. (...) Они не просто воевали за себя, своих родственников, они воевали за народ, за память народа", — сказала она на митинге.

О важности памяти народа к собственным героям на митинге говорили многие, в том числе руководство города и флота.

Член Совета Федерации от Севастополя Ольга Тимофеева сказала, что эта память позволяет воспитывать новых граждан. "Пока мы помним — у нас есть будущее. Города героями делают люди, а потом эти города-герои воспитывают новых людей. И мы знаем, что так было, есть и будет, пока мы помним, пока жива наша память, нам есть что отстаивать на этой земле", — сказала сенатор.

В течение дня 3 июля сотрудники мемориального комплекса "35-я береговая батарея" рассказывают севастопольцам и гостям города, как сражались последние защитники города в бетонных казематах, фактически оставшись без связи, без воды, без съестных припасов и, фактически, без надежды на спасение.

Финалом памятных мероприятий станет концерт на 35 батарее. В нем примут участие Ольга Кормухина и Алексей Белов, Севастопольский симфонический оркестр, хор "Таврия" и другие артисты, а также моряки показательной группы рукопашного боя бригады морской пехоты Черноморского флота.

Фильм "Севастополь 1942" снимет Кирилл Плетнев

Художественный фильм о последних днях обороны Севастополя снимет российский актер и режиссер Кирилл Плетнев. "Мы стараемся сделать честную картину, это ключевое слово и для сценария, который уже написан, и для съемочной группы, которая формируется, и, хотя съемки начнутся через год, но сейчас мы приехали в Севастополь, где, помимо выбора натуры, у нас пятидневная большая экскурсия, потому что это не тот проект, в который можно вскочить за два дня до начала съемок", — сказал режиссер.

По словам Плетнева, картину планируется выпустить к годовщине окончания обороны Севастополя в 2019 году. "Я не берусь говорить, каким будет фильм, но стремления у нас самые честные", — заверил Плетнев.

На сегодняшней встрече съемочной группы с севастопольцами, которая прошла на 35 батарее, были показаны ролики-тизеры к будущему фильму. По словам Плетнева, главные герои будущей картины по сценарию должны доставить через уже занятый немцами Севастополь секретный пакет на 35 батарею. При этом авторы картины говорят, что несмотря на то, что фильм художественный и в нем обязательно будет художественная составляющая, в его основу легли воспоминания реальных участников событий окончания обороны Севастополя.

Оборона Севастополя

Оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года, а официальной датой ее окончания считается 4 июля 1942 года. Врагу удалось взять город лишь с третьей попытки, хотя он изначально не рассчитывал на столь ожесточенное сопротивление.

29 июня 1942 года оборона была прорвана, на следующий день защитники отошли к бухтам Стрелецкой, Камышовой, Казачьей и на мыс Херсонес, где вскоре были разбиты. По мнению историков, оборона Севастополя заложила фундамент будущих побед Красной армии в Великой Отечественной войне, в частности, защитники Севастополя на несколько месяцев задержали штурм Сталинграда, в том числе из-за того, что вермахт израсходовал в Севастополе весь запас авиабомб и не мог начать наступление на Сталинград. Гитлеровская оккупация Севастополя длилась почти два года, город был освобожден 9 мая 1944 года.

Андрей Мединский