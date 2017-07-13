В 13 районах Башкирии введен режим ЧС из-за гибели посевов

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УФА, 13 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен в 13 из 54 районов Башкирии из-за гибели посевов на площади более 100 га (по данным минсельхоза - 22,5 тыс. га) вследствие непогоды. Об этом сообщили сегодня ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
"Режим ЧС введен в связи с гибелью посевов сельскохозяйственных культур единовременно на площади более 100 гектаров вследствие продолжительного воздействия агрометеорологического явления - переувлажнения почвы в соответствии с федеральным законом "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - сказали в пресс-службе.
Режим объявлен в Бакалинском, Белебеевском, Буздякском, Давлекановском, Иглинском, Кармаскалинском, Краснокамском, Кушнаренковском, Нуримановском, Стерлибашевском, Уфимском, Федоровском и Чишминском районах республики.
Ранее в минсельхозе Башкирии ТАСС сообщили, что ущерб из-за непогоды составил более 400 млн рублей, зерновые яровые культуры уничтожены в сотне хозяйств. Общая площадь уничтоженных посевов, по данным ведомства, - 22,5 тыс. га. Как накануне сказал журналистам глава минсельхоза республики Ильшат Фазразманов, объявление ЧС позволяет региону "избежать штрафов в федеральный бюджет за недостижение определенных индикаторов".
Яровой сев в республике в этом году проведен на площади 2,2 млн га, на долю зерновых и зернобобовых приходится 67% (1465 тыс. га), таким образом, доля погибших посевов - чуть более 1%.
По данным Башгидромета, июнь в республике выдался рекордно влажным, побив рекорд 35-летней давности. В июне выпала двухмесячная норма осадков, что было обусловлено активностью североатлантических циклонов.
Это неблагоприятно сказалось на агрометеорологической ситуации в республике, метеостанции в районах отмечают опасное явление - переувлажнение почвы. Июнь в регионе оказался холодным - на 2,1 градуса ниже нормы.