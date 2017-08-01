Власти Сахалина предлагают ввести для россиян трехдневный безвизовых режим в Японии

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко на встрече с председателем Комитета по иностранным делам Палаты представителей парламента Японии Мунэо Судзуки предложил ввести режим трехдневных безвизовых посещений Японии российскими гражданами. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Уверен, это поможет полнее раскрыть потенциал сотрудничества в области туристических обменов и в сфере деловых связей. Рассчитываем на ваше содействие в решении данного вопроса", - сказал Кожемяко.

"По возвращению в Японию я сразу передам ваше предложение правительству", - пообещал японский политик. Он сообщил, что в среду утром будет встречаться с главным секретарем кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, который курирует данный вопрос.

Ранее российская сторона отменила визы для японцев, которые посещают Сахалин на пароме Корсаков - Вакканай на срок до 72 часов. Последовали и ответные меры - для россиян была упрощена процедура оформления визы в Японию. Сроки ее выдачи сократились до 5 дней. Логичным следующим шагом, считает глава Сахалина, стало бы принятие решения о безвизовом въезде в соседнюю страну граждан России на период до трех суток.

Мунэо Судзуки называют неофициальным советником премьер-министра Синдзо Абэ по отношениям с Россией. В течение ряда лет он участвовал в налаживании контактов между странами, был одним из организаторов поездок на Курилы японских граждан на безвизовой основе.