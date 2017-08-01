Эксперты: упрощенные визы в Свободном порту сделают ДФО привлекательным для иностранцев

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Тестовая эксплуатация системы электронных виз для иностранцев начнется с 1 августа во Владивостоке в двух пунктах пропуска (морской пункт и аэропорт Кневичи). По мнению экспертов, реализация Федерального закона по упрощению визового режима в рамках Свободного порта Владивосток (СПВ) будет способствовать развитию региона и сделает Дальний Восток привлекательным для иностранцев.

Упрощенным визовым режимом смогут воспользоваться жители Брунея, Индии, КНР, КНДР, Мексики, Сингапура, Японии, Алжира, Бахрейна, Ирана, Катара, Кувейта, Марокко, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Туниса и Турции.

"Иностранные граждане 18 государств смогут оформить визу через интернет. Не нужно посещать консульские учреждения, беспокоиться о прохождении собеседования. За четыре дня заполняется заявление на специализированном сайте МИД России, прикрепить фотографию и кликнуть на значок отправки документа. Ответ придет в течение трех дней", - цитирует пресс-служба Министерства РФ по развитию Дальнего Востока главу ведомства Александра Галушку.

Он отметил, что по такой визе можно будет приехать в любой регион, на территории которого установлен режим Свободного порта. Вначале по новой схеме заработают первые два пункта пропуска во Владивостоке, с января 2018 года таких пунктов пропуска станет четыре. По словам Галушки, можно будет посетить также Камчатку и Сахалинскую область.

Перечень стран, граждане которых смогут посетить Россию по электронным визам через Свободный порт Владивосток, был определен правительством России. О том, какие положительные результаты может дать реализация закона, и что может затормозить его исполнение, читайте в материале ТАСС.

Приток туристов и улучшение инвестклимата

Упрощение визового режима, запуск которого ожидается в Свободном порту, является одним из наиболее перспективных шагов для развития привлекательности Дальнего Востока России. Такое мнение высказал в интервью ТАСС ведущий специалист Экспертно-аналитического центра Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Евгений Баранов.

По его мнению, упрощенный визовый режим положительно скажется на повышении привлекательности Владивостока как туристического центра, а также послужит заметным подспорьем в расширении деловых связей и их эффективности.

Эксперт отметил, что в краткосрочной перспективе (до одного года) снижение визовых барьеров способствует незначительному приросту туристического потока. "Этот период является чрезвычайно важным с точки зрения последовательного и своевременного запуска всех необходимых процедур. Потенциал режима СПВ уже можно будет наглядно наблюдать по результатам первого туристического сезона [лето 2018 года] ", - сказал Баранов.

В среднесрочной перспективе (до пяти лет) эксперт прогнозирует рост числа индивидуальных туристов (в основном, из КНР), а также незначительный приток туристов из других стран (Сингапур, Турция, Индия). Но при условии, что будет проводиться качественная информационная кампания по популяризации дальневосточного направления, а также расширение перечня государств, чьи граждане обладают правом на упрощенный въезд.

"В долгосрочной перспективе [от пяти лет] так же, как и в среднесрочной, продолжится наращивание деловых связей и улучшение инвестиционного климата Дальнего Востока", - сказал Баранов, отметив, что это будет возможно только при отсутствии сдерживающих факторов в бизнес-среде региона. Он уточнил, что дальнейший рост числа туристов из стран, чьи граждане имеют право на упрощенный въезд, возможен только при значительном улучшении туристической инфраструктуры региона, а также росте предложения в культурно-досуговой сфере.

Сдерживающие факторы

По словам эксперта, несмотря на прогнозируемый положительный эффект от реализации режима СПВ, есть ряд положений, способных заметно ограничить потенциал упрощенного визового режима.

"В первую очередь, ограничение свободного перемещения по территории России до границ субъекта РФ, с которого был осуществлен въезд, существенно замедляет развитие туристического потенциала смежных регионов. Крупные туристические проекты, такие как "Восточное кольцо России", лишаются значимого стимула к своему развитию. Кроме того, необходимо масштабное развитие туристической инфраструктуры на территориях, относящихся к СПВ, но территориально не принадлежащих Приморскому краю, а в связи с высокой ценой на авиаперелеты по Дальнему Востоку необходимо решение вопроса транспортной доступности", - сказал Баранов.

Он отметил, что развитие туристической инфраструктуры актуально не только для территорий СПВ, не принадлежащих к Приморскому краю, но и для Владивостока. На данный момент город не способен принять значительно возросший поток туристов - гостиниц различных ценовых категорий во Владивостоке сегодня, по мнению эксперта, не достаточно. Ситуацию могут заметно ухудшить планируемые изменения в ст. 17 Жилищного кодекса РФ, которые предусматривают запрет использования жилых помещений в качестве гостиниц.

"Третьим немаловажным фактором, способным затормозить успешную реализацию проекта, является отсутствие внятной информационной поддержки упрощенного визового режима среди целевой аудитории, т. е. иностранных граждан. На текущий момент в англоязычном, японоязычном и китайскоязычном сегментах интернета информация о возможностях СПВ (не говоря уже о конкретных веб-ссылках на портал подачи заявления на электронную визу) представлена чрезвычайно слабо", - сказал Баранов, добавив, что такая информация отсутствует и на сайтах консульских представительств РФ в 18 государствах, с кем действует упрощенный режим въезда. Веб-страница подачи заявления поддерживает только русский и английский языки, что не отвечает запросам целевой аудитории (в особенности, граждан КНР).

Эксперт уточнил, что и список стран, чьи граждане обладают правом на упрощенный въезд в СПВ, также не является наиболее оптимальным для качественного и всеобъемлющего экономического развития региона. Заметным потенциалом в наращивании инвестиционной и туристической активности на Дальнем Востоке обладают Австралия, Новая Зеландия, Тайвань, но включение их в перечень упирается в вопросы политического диалога на высоком уровне.

"В данной ситуации важным фактором является успешная и последовательная апробация в течение первого года реализации упрощенного визового режима, которая способна во многом определить успех развития всей инициативы на последующие годы", - сказал Баранов.