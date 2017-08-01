Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.08:
$ 60.06
€ 70.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Правительство Камчатки подпишет соглашение о реконструкции краевого аэропорта на ВЭФ-2017

В стране
1 августа, 4:04 UTC+3

По мнению губернатора Камчатского края Владимира Илюхина, этот проект придаст "мощный импульс развитию транспортной и туристической сфер региона"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 августа. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Правительство Камчатского края подпишет соглашение с инвестором о строительстве нового аэровокзала главного аэропорта полуострова на Восточном экономическом форуме, который пройдет 6-7 сентября во Владивостоке. Об этом 1 августа заявил губернатор региона Владимир Илюхин, сообщила его пресс-служба.

Смотрите также

Проект развития грузового терминала в главном аэропорту Камчатки получил особый статус

“Это стратегически важный для Камчатки проект. Его реализация позволит не только повысить уровень обслуживания пассажиров в елизовском аэропорту, но и придаст мощный импульс развитию транспортной и туристической сфер региона. Планируем, что на Восточном экономическом форуме мы завершим эту работу по отбору инвестора и подпишем соглашение”, - сказал Владимир Илюхин.

Он напомнил, что конкурс по отбору инвестора был объявлен 3 июля и завершится в начале сентября, перед Восточным экономическим форумом. На данный момент, проектом заинтересовались не только российские, но и зарубежные компании, сообщил генеральный директор корпорации развития Камчатки Николай Пегин.

“Корпорация развития активно работает как с российскими, так и с иностранными компаниями. Информационные письма были разосланы потенциальным инвесторам из европейских и азиатских государств. Мы уже имеем обратную связь. Ряд зарубежных компаний высказали свою заинтересованность проектом. Сейчас они рассматривают возможность участия в конкурсе, изучают документацию”, - сказал Николай Пегин.

Вся конкурсная документация для инвесторов размещена на сайте Корпорации развития Камчатского края.

Проект развития главного аэропорта Камчатки разработан по инициативе правительства края. Он предполагает строительство нового международного терминала, рассчитанного на обслуживание до 400 человек в час, а также других объектов аэропортовой инфраструктуры.

ВЭФ стал крупнейшей международной коммуникационной площадкой для взаимодействия представителей бизнеса, политических кругов и экспертного сообщества из России, стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Свое участие в третьем ВЭФ, который пройдет 6-7 сентября во Владивостоке, уже подтвердили делегации 24 стран, в том числе представители Китая, Японии, Австралии, Канады и США, а также таких европейских стран как Великобритания, Германия и ряда других.

В прошлом году ВЭФ собрал 3,5 тысячи участников, тогда для участия в нем было заявлено 111 инвестиционных проектов с общим объемом частных инвестиций 2,2 трлн рублей. На нем было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ВЭФ-2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
24
От Тихого океана до Балтийского моря: в России отметили День ВМФ
4
День ВМФ в Новгородской области отметили парадом детской флотилии
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Работающие пенсионеры получат прибавку с 1 августа
2
Джон Маккейн не удивлен высылкой дипломатов США из России
3
Американская контрразведка считает, что закрытие в США двух объектов нанесло урон РФ
4
МИД РФ поддержал подвергшегося критике украинского летчика Акопова
5
Министерство окружающей среды Польши заявило о необходимости вырубки Беловежской пущи
6
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
7
Кадровые войны: Скарамуччи уволен через 10 дней после назначения
Темы дня
Новости партнеров
Реклама