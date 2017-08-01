Правительство Камчатки подпишет соглашение о реконструкции краевого аэропорта на ВЭФ-2017

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 августа. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Правительство Камчатского края подпишет соглашение с инвестором о строительстве нового аэровокзала главного аэропорта полуострова на Восточном экономическом форуме, который пройдет 6-7 сентября во Владивостоке. Об этом 1 августа заявил губернатор региона Владимир Илюхин, сообщила его пресс-служба.

“Это стратегически важный для Камчатки проект. Его реализация позволит не только повысить уровень обслуживания пассажиров в елизовском аэропорту, но и придаст мощный импульс развитию транспортной и туристической сфер региона. Планируем, что на Восточном экономическом форуме мы завершим эту работу по отбору инвестора и подпишем соглашение”, - сказал Владимир Илюхин.

Он напомнил, что конкурс по отбору инвестора был объявлен 3 июля и завершится в начале сентября, перед Восточным экономическим форумом. На данный момент, проектом заинтересовались не только российские, но и зарубежные компании, сообщил генеральный директор корпорации развития Камчатки Николай Пегин.

“Корпорация развития активно работает как с российскими, так и с иностранными компаниями. Информационные письма были разосланы потенциальным инвесторам из европейских и азиатских государств. Мы уже имеем обратную связь. Ряд зарубежных компаний высказали свою заинтересованность проектом. Сейчас они рассматривают возможность участия в конкурсе, изучают документацию”, - сказал Николай Пегин.

Вся конкурсная документация для инвесторов размещена на сайте Корпорации развития Камчатского края.

Проект развития главного аэропорта Камчатки разработан по инициативе правительства края. Он предполагает строительство нового международного терминала, рассчитанного на обслуживание до 400 человек в час, а также других объектов аэропортовой инфраструктуры.

ВЭФ стал крупнейшей международной коммуникационной площадкой для взаимодействия представителей бизнеса, политических кругов и экспертного сообщества из России, стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Свое участие в третьем ВЭФ, который пройдет 6-7 сентября во Владивостоке, уже подтвердили делегации 24 стран, в том числе представители Китая, Японии, Австралии, Канады и США, а также таких европейских стран как Великобритания, Германия и ряда других.

В прошлом году ВЭФ собрал 3,5 тысячи участников, тогда для участия в нем было заявлено 111 инвестиционных проектов с общим объемом частных инвестиций 2,2 трлн рублей. На нем было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей.